考えた人天才すぎん？！ごちゃつき収納が一瞬で隠れる100均便利グッズ

急な来客やオンライン会議の直前、ラックやカラーボックスを見て「ここだけでも隠したい…！」と思ったこと、ありませんか？意外と生活感が出やすくて油断できない場所を、一瞬で目隠ししてくれる便利グッズが、なんとセリアにあるんです。挟むだけで使えるアイディアグッズなので、ぜひチェックしてみてください。

商品情報

商品名：カラーボックス用目隠しパーツ 2P

価格：￥110（税込）

取り付け可能な厚さ（約）：1〜1.2cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4991203207647

挟むだけで完成！セリアのカラーボックス用目隠しパーツが優秀すぎる

セリアで見つけた「カラーボックス用目隠しパーツ」は、実はSNSでもじわじわ注目されている隠れた名品。

その名の通り、カラーボックスの中身をさっと隠せる便利アイテムで、2個セットになっています。

最大の魅力は、工具も準備も不要で“挟むだけ”という手軽さ。パーツにカーテンや布を挟み、そのままカラーボックスの天板にセットするだけで、あっという間に簡易カーテンが完成します。

カラーボックス以外にも使える汎用性の高さ◎食品用ラックを目隠ししてみた

取り付け可能な厚さは約1〜1.2cm。今回はこの条件を活かして、食品用のラックの目隠しに使ってみました。

家にあった手ぬぐいを挟んで装着してみると、驚くほどあっさり設置完了。来客前にサッと隠したいときにもぴったりです。

お気に入りの柄や季節感のある布を使えば、収納を隠しつつインテリアのアクセントにも◎。

公式では、薄いカーテンを使う場合は厚紙などを一緒に挟むのがおすすめとのこと。今回は厚紙は使わず、手ぬぐいの端を2回ほど折り返して挟んでみたところ、しっかりフィットしてズレることもありませんでした。

突っ張り棒とリングクリップで取り付けるよりも手間が少なく、横や上に隙間ができにくいのも嬉しいポイントです。

今回は、セリアの『カラーボックス用目隠しパーツ』をご紹介しました。

カラーボックスやラックの中身を目隠しするカーテンが簡単に取り付けられる、画期的な便利アイテムです。収納のごちゃついた見た目が気になっている方は、ぜひセリアでチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。