J1½é¾º³Ê¤Î¿å¸Í¡¢º£µ¨9ÆÀÅÀ¤ÎMFÄ»³¤Ë§¼ù¤ò³ÍÆÀ¡ª¡¡¡Ö¹ÃÉÜ¤Ç¼ê¤Ë¤·¤¿³Î¤«¤Ê¼«¿®¤òJ1¤ÎÉñÂæ¤Ç¡×
¡¡¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ï20Æü¡¢¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤«¤éMFÄ»³¤Ë§¼ù¤¬´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß27ºÐ¤ÎÄ»³¤¤Ï¡¢¶Í¸÷³Ø±à¹â¹»»þÂå¤Ë2ÅÙ¡¢Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÎÍ¥½¨Áª¼ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë³èÌö¤òÈäÏª¤·¡¢°þ²£ÉÍÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¡£Â´¶È¸å¤Î2021Ç¯¤«¤é¹ÃÉÜ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£1Ç¯ÌÜ¤«¤é¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤Æ¹¶·â¤ÎÃæ¿´¤È¤·¤Æ³èÌö¡£2022¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÅ·¹ÄÇÕÀ©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¡¢AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤ÎÉñÂæ¤â·Ð¸³¤·¤¿¡£2025¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤È¤Ê¤ëJ2¥ê¡¼¥°¤Ç9ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡J2¥ê¡¼¥°¤òÀ©¤·¤ÆJ1½é¾º³Ê¤ò·è¤á¤¿¿å¸Í¤Ø¤Î²ÃÆþ¤ò·èÃÇ¤·¤¿Ä»³¤¤Ï¡¢¹ÃÉÜ¤Î¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£5Ç¯´Ö¤Î´¶¼Õ¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö2020Ç¯¡¢Âç³Ø4Ç¯À¸¤Î12·î¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Á¡¼¥à¤¬·è¤Þ¤é¤º¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÄü¤á¤«¤±¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ë¡¢¿¹¤µ¤ó¤«¤é¤Î°ìËÜ¤ÎÅÅÏÃ¤Ç¹ÃÉÜ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ò¤·¤¯¤Æ¡¢µã¤¤¤¿¤Î¤òº£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤ËJ1¾º³Ê¤Î²¸ÊÖ¤·¤ò¤·¤¿¤¤°ì¿´¤ÇËèÆüÉ¬»à¤ËÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤¤º¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Æ±À¤Âå¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬J1¤Ç³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤òÌÜ¤Ë¤·¡¢ËÍ¤âJ1¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬ºÐ¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢º£²ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤¹¤ë·èÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤Î60Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Î¤¿¤Ã¤¿5Ç¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯Ç»¤¤5Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡£Å·¹ÄÇÕÍ¥¾¡¡¢ACL¡¢ACL·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ê¤É³§ÍÍ¤È¶¦¤ËÀï¤Ã¤¿»î¹ç¤Ï°ìÀ¸Ëº¤ì¤Þ¤»¤ó¡ª¡×
¡ÖºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Á¥ã¥ó¥È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£³§ÍÍ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Á¥ã¥ó¥È¤ò¿´¤Ë¹ï¤ß¡¢¹ÃÉÜ¤Ç¼ê¤Ë¤·¤¿³Î¤«¤Ê¼«¿®¤òJ1¤ÎÉñÂæ¤Ç¸«¤»¤Ä¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡5Ç¯´ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ÃÉÜ¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¤Þ¤¿²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ä»³¤¤Ï¿å¸Í¤Î¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤â¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¡¢¡Ö¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¢Ä»³¤Ë§¼ù¤Ç¤¹¡£¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿å¸ÍÀûÉ÷¤ÎÂ³¤¤ò³§ÍÍ¤Ë¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÏ¤ò¤¹¤Ù¤Æ½Ð¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡Ì¾Á°¤Ï¡Ø¤È¤ê¤¦¤ß¡Ù¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡Ø¤È¤ê¤«¤¤¡Ù¤Ç¤¹¡ª¡¡¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
