分厚いぞ、小えびとイカのかき揚げが旨かった　“金メダル級”の都内の蕎麦屋4選

月刊誌『おとなの週末』では、毎号、覆面調査で出合った“三ツ星店”に、改めて取材を申し込み、撮影をしています。1冊につき、80前後もの店を紹介している本誌の中で見つけた金メダル級のおいしさを誇る珠玉の逸品をご紹介します！ 2025年12月号の金メダルはココだ！

圧倒的存在感の 秋の味覚の王様に 心までひれ伏す！『生蕎麦 い志井』＠神楽坂

カマスと松茸の包み焼き 3000円 ※仕入れで変わる季節メニュー

何という贅沢か。カマスにやさしく包まれた松茸の圧倒的な存在感に思わず身震いする。酒塩を付けながら炭火で香ばしく焼いたそれは香り高き松茸の食感と上品な白身の旨みに悶絶！

［店名］『生蕎麦 い志井』

［住所］東京都新宿区神楽坂6-8

［電話］03-6265-0617

［営業時間］11時半〜15時（14時LO）／17時半〜22時（21時LO）

［休日］月（月が祝の場合は営で翌火休）、不定休

［交通］地下鉄東西線神楽坂駅1a出口から徒歩4分

意外な相性に目から鱗！ 酒を呼ぶ名作『阿佐ヶ谷 SOBA』＠阿佐ヶ谷

タタミイワシ発酵バター奈良漬けのせ 990円

タタミイワシに発酵バターと奈良漬けをオン。パクッとやって日本酒をすかさず含めば口内でバターがとろけ、タタミイワシの旨みと奈良漬けの塩味＆甘みが見事に調和。くぅたまらん！

［店名］『阿佐ヶ谷 SOBA』

［住所］東京都杉並区阿佐谷北2-11-17

［電話］03-4400-5344

［営業時間］12時〜20時LO ※金は12時〜15時（14時LO）

［休日］土・日

［交通］JR中央線ほか阿佐ヶ谷駅北口から徒歩3分

イカ、エビ、野菜の旨みがギュッと詰まった名物かき揚げ『遊香里荘』＠祖師ヶ谷大蔵

小えびとイカのかき揚げ 770円

10cmはありそうな高層かき揚げ。イカ、エビに玉ねぎ、にんじんなどの野菜がふんだんに使われ、隠し味に衣に塩も少々。頬張ればそれらの旨みが口中に弾ける。一番人気の酒肴に納得だ

［店名］『遊香里荘』

［住所］東京都世田谷区砧8-4-15 鈴木第一ビル202

［電話］03-4361-0784

［営業時間］11時半〜14時（13時半LO）／16時〜21時半（20時半LO）※ランチは土日のみ、蕎麦がなくなり次第終了

［休日］火

［交通］小田急線祖師谷大蔵駅南口から徒歩5分

お口直しの山椒もぴりり蕎麦粉の甘味で身も心もほっこり温まる『長寿庵』＠茅場町

そばぜんざい 900円

木の葉型のそばがきふたつ。もっちりしつつ、ほろっと崩れる食感が独特だ。甘党の常連が「甘味処は入りづらいから置いとくれ」と頼んで定番入り。素朴な甘さが身も心もグッと温める。

［店名］『長寿庵』

［住所］東京都中央区日本橋茅場町1-9-4

［電話］03-3666-1971

［営業時間］11時〜15時／17時〜21時

［休日］土・日・祝

［交通］地下鉄日比谷線ほか茅場町駅5・6番出口から徒歩1分

撮影／浅沼ノア（い志井、SOBA）、小島昇（遊香里荘）、西粼進也（長寿庵）、取材／肥田木奈々（い志井、SOBA）、編集部（遊香里荘）、輔老心（長寿庵）

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年12月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

【画像】タタミイワシと発酵バター これは意外な組み合わせ、うまそうだ（4枚）