C¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡¢¥µ¥é¡¼ÁûÆ°¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÌÀ¤«¤¹¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ë¼Õºá¤ò¤·¤¿¡×
¡¡¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤¬¡¢ÁûÆ°¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¥¸¥×¥ÈÂåÉ½FW¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼¤ÎÌäÂê¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£19Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥µ¥é¡¼¤Ï3»î¹çÏ¢Â³¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè15Àá¤Î¥ê¡¼¥ºÀï¡Ê¢¤3¡Ý3¡Ë¸å¤ËÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆÉÔËþ¤òÏª¤ï¤Ë¤·¡¢¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö´ÆÆÄ¤È¤ÏÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸À¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬ÆÍÁ³¡¢¤½¤Î´Ø·¸¤Ï²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÁûÆ°¤È¤Ê¤ê¡¢9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè6Àá¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ëÀï¡Ê¢þ1¡Ý0¡Ë¤Ï¾·½¸³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò·Ð¤Æ¡¢13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè16Àá¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥óÀï¡Ê¢þ2¡Ý0¡Ë¤Ç¤Ï¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÉüµ¢¤·¤¿¥µ¥é¡¼¤ÏÆ±»î¹ç¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤«¤é¤â¡Ö²ò·è¤¹¤Ù¤ÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÁûÆ°¤¬½ª·ë¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥¨¥¸¥×¥ÈÂåÉ½¤Ç¤Î¥¢¥Õ¥ê¥«¥Í¥¤¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤·¤Ð¤é¤¯¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µ¥é¡¼¤ÎÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿C¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤Ï¡Ö¥â¡¼¡Ê¥µ¥é¡¼¤Î°¦¾Î¡Ë¤Ï¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¸À¤¨¤ë¿Í´Ö¤À¡×¤È¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±Áª¼ê¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë¼Õºá¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÖÈà¤ÏËÍ¤¿¤Á¤Ë¼Õºá¤ò¤·¤¿¡£¡Ø¤â¤·¡¢Ã¯¤«¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤ê¡¢²¿¤é¤«¤Î´¶¾ð¤òÊú¤«¤»¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢¼Õ¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤¬Èà¤Î¿Í´ÖÀ¤À¡£¥â¡¼¤ò¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Èà¤¬ËÍ¤¿¤Á¤È¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀÜ¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¹ÔÆ°¤·¤¿¤«¤¬ÏÃ¤»¤ë¡£Èà¤ÏÁ°¸þ¤¤À¤Ã¤¿¡£Á´¤¯Æ±¤¸¥â¡¼¤Ç¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡¢³§¤âÈà¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ´¤¯Æ±¤¸ÂÖÅÙ¤À¤Ã¤¿¡£¾¡¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Î°ìÉô¤À¤·¡¢¤½¤ì¤ÏÈà¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×
¡ÖÊª»ö¤Ë¤ÏÆÃÄê¤Î¤ä¤êÊý¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤·Áª¼ê¤¬¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÎÉ¤¯¤Æ¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤Ã¤ÈÌäÂê¤À¤È»×¤¦¡£ËÍ¼«¿È¤â´Þ¤á¤ÆËÍ¤¿¤Á¤¬ÅÜ¤ê¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿»þ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ï¤½¤ì¤¬Àµ¤·¤¤·Á¤ÇÉ½¤Ë½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥à¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢´ÆÆÄ¡¢Ã¯¤«¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¡¢»î¹ç¤Ë¾¡¤Á»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×
