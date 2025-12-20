お笑いタレントの横澤夏子さんは12月17日、自身のInstagramを更新。プライベートショットを公開しました。（サムネイル画像出典：横澤夏子さん公式Instagramより）

写真拡大

お笑いタレントの横澤夏子さんは12月17日、自身のInstagramを更新。プライベートショットを公開し、ファンの注目を集めています。

【写真】横澤夏子の娘の“ピカチュウ”ショット

娘のお面姿を公開

横澤さんは「保育園でピカチュウのお面作ってきた長女」とつづり、1枚の写真を掲載しました。オリジナリティーあふれるタッチで描いた、ポケモンの人気キャラクター・ピカチュウのお面をかぶった長女が写っています。横澤さんは、このお面について「夕方5時の帰り道はもう真っ暗で、開いてる穴から見える黒目がとても怖い」とコメントしました。

この投稿にファンからは、「ピカチュウの手作りお面　可愛いの〜」「顔隠れてるけどママにそっくりなのが伝わります」「なっちゃんに似てるー。眉毛が」「かわいすぎます」「毎日が楽しそう」「上手」との声が寄せられています。

あやすときはあの曲で

横澤さんは7日に更新したInstagramで、長女が赤ちゃんの頃に撮影した動画を公開しています。横澤さんが、ホームセンター「コメリ」の店内BGM『風見鶏っていいですね』を歌って長女をあやす様子が収められていました。横澤さんは過去に同店でアルバイトしていたことを明かし、この歌について「コメリの歌、元気じゃないと歌えない歌だから歌うと結果的に元気出るのよー！」と語っています。
(文:勝野 里砂)