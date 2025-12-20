「ドジャースが現実的な移籍先候補」も“最大の障壁”は　ビシェットを二塁起用で「打撃面で大きなアップグレードをもたらす」

ドジャースがビシェットを獲得して二塁に起用するのか(C)Getty Images

ドジャースがブルージェイズからFAとなったボー・ビシェットを獲得するのではと噂されている。



ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』も「ブルージェイズの遊撃手であるビシェットは、ドジャースが主軸の負担を軽減するために質の高い打者を打線に加えようとしている中、FA市場におけるターゲットになる可能性がある」と伝えている。

『MLB公式サイト』のマーク・フェインサイド記者は「内野の別のポジションもこなせる能力を示したこのスター打者にとって、ドジャースが現実的な移籍先候補になる可能性がある」と示し、ビシェットの本職は遊撃だが、二塁で起用される可能性に言及した。

同記者は「ビシェットはワールドシリーズの期間中、二塁手として堅実なプレーを見せた。わずか7試合という少ないサンプル数ではあるものの、彼がそのポジションをこなせると各球団を納得させるには十分なものだった」と指摘する。