実は「白百合学園高等学校」出身と聞いて驚いた有名人ランキング！ 2位「松たか子」を抑えた1位は？
All About ニュース編集部は11月27〜28日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「名門高校出身の有名人」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「実は『白百合学園高等学校』出身と聞いて驚く有名人」ランキングを紹介します。
松たか子さんが2位に選ばれました。
1977年生まれの松さんは、俳優や歌手として活動。白百合学園高校に在籍していましたが、芸能活動との両立のため別の高校へ転校しています。1996年には大人気ドラマ『ロングバケーション』（フジテレビ系）に出演。2009年の主演映画『ヴィヨンの妻 〜桜桃とタンポポ〜』では日本アカデミー賞の最優秀主演女優賞に輝きました。その後は『アナと雪の女王』の日本語吹き替えでエルサ役に抜てきされるなど、演技派俳優として活躍し続けています。
アンケート回答者からは、「上品な感じで素敵な方ですが白百合学園高等学校とは知りませんでした」（50代女性／広島県）、「演技や歌唱力の華やかさから、気品や伝統ある学校出身という印象はあまり想像できず、意外性が高いので」（50代女性／愛知県）、「松たか子さんはアナ雪でレット・イット・ゴーなどを歌われており、10代の若い世代でも大半の人が知っている人だから」（10代女性／福岡県）などの理由があがりました。
今回のランキング1位は、宇野実彩子さんでした。
1986年生まれの宇野さんは、ダンスボーカルグループ「AAA」のメインボーカルとして活躍。芸能活動に専念するため大学は中退していますが、小学校から大学まで白百合学園に通っていました。俳優やタレントとしてもメディアへ出演する宇野さんは、2024年にNEWSの小山慶一郎さんとの結婚を発表。2025年6月には第一子出産を報告し、人生の新たなステージを歩み始めています。
回答者からは、「高学歴のイメージがなかったから」（40代女性／秋田県）、「お嬢様学校のイメージでアナウンサーの方や宝塚などは想像つきましたがアーティストでかつ活発な活動をしているイメージだったので驚きました」（30代女性／埼玉県）、「歌番組やバラエティ番組のトークから華やかな印象はありますが、高学歴が意外でした」（30代男性／東京都）、「勝手に学校に落ち着いたイメージをもっていたので、明るい宇野さんが通っていたことに驚いたためです」（20代女性／埼玉県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
2位：松たか子（女性俳優／歌手）※後に転校／61票
1位：宇野実彩子（ミュージシャン／AAA）／130票
※回答者からのコメントは原文ママです
