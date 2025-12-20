ÉÚ°Â·òÍÎ¤Î¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹Æþ¤ê¤Ë¸½ÃÏ¼±¼Ô¤¬ÅÇÏª¡¡¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¤Ø¤Î·üÇ°¤ÈÉü³è¤Ø¤Î´üÂÔ¡Ö¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸¤Ê¤éÌäÂê¤Ê¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡×
¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤µ¤¨À°¤¨¤Ð¡¢ÉÚ°Â¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ë(C)Getty Images
¡¡¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÌ¾Ìç¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤¬¡¢ÉÚ°Â·òÍÎ¤Èº£µ¨¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Þ¤Ç¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¸Î¾ã¤Î±Æ¶Á¤«¤é¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Çºòµ¨¤Î¸ø¼°Àï½Ð¾ì¤¬1»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿ÉÚ°Â¤Ï¡¢7·î¤ÎÂàÃÄ¸å¤â¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤Î¿·Å·ÃÏ·èÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤äº£¸å¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²ûµ¿Åª¤Ê»ëÀþ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹ÆþÃÄ¤ò¾Î¤¨¤ëÀ¼¤Ê¤É¡¢È¿±þ¤âÍÍ¡¹¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹²ÃÆþ¤ÎÉÚ°Â·òÍÎ¤¬ÈÄÁÒÞæ¤È¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¥Ð¥Ã¥¿¥êºÆ²ñ¡ªËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¦¶»¥¢¥Ä¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤ë
¡¡¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØAJAX SHOWTIME¡Ù¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤òÌ³¤á¤ë¥Ð¥ë¥È¡¦¥Õ¥§¡¼¥ó¥¹¥È¥é»á¤¬¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤ÎÉÚ°Â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¿È¤Ë¤è¤ë¸«ÄÌ¤·¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤ÎÆÃ½¸µ»ö¤ÎÃæ¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤¬·ÇºÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥§¡¼¥ó¥¹¥È¥é»á¤Ï¡¢¡È¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎÆþÃÄ¤ò¼õ¤±¡¢Æ±»á¤Ï¡ÖËÜÍè¤Ê¤é¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Î¥ì¥Ù¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤À¡£Éé½ý¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥È¥ß¥ä¥¹¤¬¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ËÍè¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£Èà¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç³ÎÎ©¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤Ç¡¢¼éÈ÷¤Ç¤â¹¶·â¤Ç¤â¼ÂÀÓ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¹â¤¤É¾²Á¤òÁ÷¤ë¡£
¡¡¥×¥ì¡¼ÌÌ¤Ç¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ë¤ÏÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¤â¤Î¤Î¡¢¤ä¤Ï¤ê¸Î¾ãÌÀ¤±¤È¤Ê¤ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ò·üÇ°¡£¡Ö2024-25¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¿ôÊ¬¤ÎÅÓÃæ½Ð¾ì¤ò½ü¤¤¤Æ¡¢¤Û¤È¤ó¤É¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÀµÄ¾¡¢¿´ÇÛ¤Ê¾õ¶·¤Ç¡¢º£¤Ï¤¿¤À¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¶»Ãæ¤òÅÇÏª¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÉÚ°Â¤Î¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹²ÃÆþ°Ê¹ß¤Ë¤ª¤±¤ë¡É²þÁ±ÅÀ¡È¤òÌä¤ï¤ì¤¿¥Õ¥§¡¼¥ó¥¹¥È¥é»á¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¤â¡¢¡ÖºÇ¤â²þÁ±¤¹¤Ù¤ÅÀ¤Ï¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤À¤È»×¤¦¡×¤È¶¯Ä´¡£¡ÖÂÎÄ´´ÉÍý¤âÇ½ÎÏ¤Î°ìÉô¤À¤¬¡¢¾ï¤Ë¼«Ê¬¤Ç´°Á´¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤¬Ìñ²ð¤Ê¤È¤³¤í¤À¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀâÌÀ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ç¤Ï¼ç¤ËSB¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¡£±¦SB¤¬°ìÈÖÎÉ¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢º¸SB¤Ç¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌäÂê¤Ê¤¤¡£Áê¼ê¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¥È¥ß¥ä¥¹¤ò¤½¤³¤ËÅö¤Æ¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÍ¸ú¤À¡£¤½¤Î°ÌÃÖ¤«¤éÃæÈ×¤Ë»ý¤Á¾å¤¬¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ç¤Ï¥×¥ì¡¼¤Îµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¿ÈÄ¹¡¢¶õÃæÀï¡¢Â¸µ¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð½½Ê¬²ÄÇ½¤À¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤ÏCB¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸¤Ê¤éÌäÂê¤Ê¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¡£
¡¡¥Õ¥§¡¼¥ó¥¹¥È¥é»á¤ÏÉÚ°Â¤Ë¡¢¡Öº£¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯´°Á´¤Ë²óÉü¤·¡¢¤½¤ì¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ÏËÜÅö¤ËÎÉ¤¤Êä¶¯¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë·ÀÌó±äÄ¹¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢Íèµ¨°Ê¹ß¤Ë¤âÂç¤¤Ê²ÁÃÍ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Ï¤º¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ê¤É¡¢Ä¹´ü¤Ç¤Î³èÌö¤Ø¤ÎÀÄ¼Ì¿¿¤âÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´üÂÔ¤ÈÉÔ°Â¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ëÃæ¡¢ÉÚ°Â¤¬Îò»Ë¤¢¤ë¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤É¤ó¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤ë¤«¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä»Ñ¤òÂÔ¤ÁË¾¤à¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤ë½Ö´Ö¤Ï¡¢¤â¤¦´Ö¤â¤Ê¤¯Ë¬¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï