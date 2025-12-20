Á´¹ñÅª¤Ë±«ÌÏÍÍ¡¡µ¨Àá³°¤ì¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ë
¤¤ç¤¦ 20 Æü (ÅÚ) ¤«¤é¤¢¤¹ 21 Æü (Æü) ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÆüËÜÎóÅç¤ËÁ°Àþ¤¬ÄÌ²á¤·¡¢Èó¾ï¤Ë¹â²¹¤ÎÃÈ¼¾µ¤¤¬Á°Àþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÎ®¤ì¹þ¤à±Æ¶Á¤Ç¡¢Á´¹ñÅª¤Ë±«¤¬¹ß¤ê¡¢µ¨Àá³°¤ì¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¶å½£¤«¤é¶áµ¦¤Ç¤Ï¡¢¤¤ç¤¦Ìë¤«¤é¤¢¤¹Ãë¤Þ¤Ç¤òÃæ¿´¤Ë±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åì³¤¤ä´ØÅì¤Ç¤Ï¡¢°ì»þÅª¤Ë»ß¤ß´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤ç¤¦¡¢¤¢¤¹¤òÄÌ¤·¤Æ±«¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃÏ°è¤Ç¤â¡¢¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ»þ´ÖÂÓ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÇÂ³Åª¤Ë±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÃÏ°è¤ÇÊ¿Ç¯¤è¤ê5¡î°Ê¾å¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢20¡îÁ°¸å¤È¤Ê¤ëÃÏ°è¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Êµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¦¸ÅÃ« Í¥¿Í¡Ë