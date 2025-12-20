SNS¤Ç¤â¸½ÃÏ¤Ç¤â¿Íµ¤¡ªÅì²£INN¡Ö¤´ÅöÃÏGENKI¥Ð¥Ã¥¸¡×¤Ï¤Ê¤¼À¸¤Þ¤ì¤¿¡©¡¡¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤ËÊ¹¤¯
Åì²£INN¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¤Ç¡Ö¤´ÅöÃÏGENKI¥Ð¥Ã¥¸¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢³§¤µ¤ó¤Ï¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÁ´52¼ï¡ªÅì²£¥¤¥ó¤Î¡Ö¤´ÅöÃÏGENKI¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸¡×
ËÌ³¤Æ»¤«¤é²Æì¤Þ¤Ç¡¢47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÈÅì²£INN¤¬¹ñ³°¤Ë½ÐÅ¹¤¹¤ë5¤«¹ñ¤ÎÌ¾Êª¤äÌ¾½ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸¤Ç¤¢¤ë¡£
X¾å¤Ç¤Ï¥«¥Ë·¿µðÂç¥í¥Ü¤È²½¤·¤¿ËÌ³¤Æ»¤ÎÅì²£INN¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤ÈÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ö¤´ÅöÃÏGENKI¥Ð¥Ã¥¸¡×¤Ï¤Ê¤¼À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡©
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï2025Ç¯12·î15Æü¡¢Åì²£INN¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
Åì²£¥¤¥ó¤Ï¤â¤¦¤¹¤°47ÅÔÆ»ÉÜ¸©À©ÇÆ
¡Ö¤´ÅöÃÏGENKI¥Ð¥Ã¥¸¡×ÃÂÀ¸¤Î´ÖÀÜÅª¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Ï26Ç¯2·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ëÍ½Äê¤ÎÅì²£INN¹âÃÎÅ¹¤À¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÅì²£INN¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ï¹âÃÎ¤Ë¤Ï¤Ê¤¯¡¢½é½ÐÅ¹¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ËÅì²£INN¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤Î¹âÃÎÅ¹¤ÎÃÏÄÃº×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë24Ç¯4·î23Æü¡¢Åì²£INN¤Ï¿·Ê¹¹¹ð¤ò½Ð¹Æ¡£47ÅÔÆ»ÉÜ¸©½ÐÅ¹Ã£À®¤¬´Ö¤â¤Ê¤¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Äó°Æ¤ÎÃæ¤Ë¡¢¸©ÊÌ¥â¥Á¡¼¥Õ¡ßÅì²£INN¤Î·úÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î²Ä°¦¤é¤·¤µ¤È¥æ¥Ë¡¼¥¯¤µ¤«¤é¡¢¼Ò°÷¤ËÇÛÉÛ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤Þ¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡Ø¥Ð¥Ã¥¸¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ËÈ¯Å¸¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¹ÊóÃ´Åö¼Ô¡Ë
¤½¤Î¸å¡¢¼Ò°÷¤ÎÃæ¤Ç³ÆÃÏ°è¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò²¿¤Ë¤¹¤ë¤«¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼è¤ê¡¢52¼ïÎàÊ¬¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤Æ½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¡Ö¤´ÅöÃÏGENKI¥Ð¥Ã¥¸¡×¤Ï¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Î¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥ÈÆÃÅµ¤â¸¡Æ¤Ãæ
¡ÖÀ©ºî¥¹¥¿¡¼¥ÈÅö½é¤Ï¡ØËÜÅö¤ËÇä¤ì¤ë¤Î¡©¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬¼ÒÆâ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´°À®¤·¤¿¥Ð¥Ã¥¸¤ò¼ê¸µ¤Ç¸«¤Æ¤Þ¤º¼Ò°÷¤¬´î¤Ó¡¢¤½¤ì¤ò³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤´°ÆÆâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ìÁØ¿Íµ¤¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
SNS¾å¤Ç¤ÎÉ¾È½¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ø¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥»¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¤¡Ù¡Ø300±ß¤È»×¤¨¤Ê¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡ÙÅù¤Î¤ªÀ¼¤â¿ôÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¡Ê¹ÊóÃ´Åö¼Ô¡Ë
¤½¤Î¿Íµ¤¤Ã¤×¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢½ÉÇñ¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶áÎÙ¤Î½»Ì±¤¬¹ØÆþ¤·¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Û¤É¡£
¡Ö¤´¶á½ê¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¥Û¥Æ¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹Åö¼Ò¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÎÉ¤¤»Üºö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤â10¸Ä¡¢20¸Ä¤È¤Þ¤È¤á¤Æ¹ØÆþ¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Í½ÁÛ³°¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤Ë·çÉÊ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Å¹ÊÞ¤â¤¢¤ê¡¢¤¢¤ï¤Æ¤ÆÄÉ²ÃÀ¸»º¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¹ÊóÃ´Åö¼Ô¡¢¢¨ºß¸Ë¾õ¶·¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¡Ë
26Ç¯2·î7Æü¤Î¹âÃÎ¸©¤Ç¤Î½ÐÅ¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¥Ð¥Ã¥¸¤¬½ÐÂ·¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Á´¼ïÎà¤ò½¸¤á¤¿¾ì¹ç¤Î¡Ö³Ú¤·¤¤ÆÃÅµ¡×¤â¡¢¸½ºß¸¡Æ¤Ãæ¤È¤Î¤³¤È¡£¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤âÌÌÇò¤½¤¦¤À¡£