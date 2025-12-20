日本女子ゴルフ協会（ＪＬＰＧＡ）が１８日に公式ＳＮＳを更新。「／ＪＬＰＧＡ新人セミナーがスタート＼入会１・２年目の会員を対象として『ＪＬＰＧＡセミナー』２日目に六車日那乃選手と吉田鈴選手にインタビュー 昨年も受講していた２人ですが、今回は新しい講義が刺激になったようです」と記し、ルーキーシーズンを終えた２人のインタビュー動画を投稿した。

インタビューでは吉田が「去年も受けたが再確認というか引き締まる思いです」、六車は「今年で２回目でまた学ぶことができて再確認できていい時間になりました」とセミナー受講の印象を語った。プロになって初めてのオフシーズンの過ごし方を問われた吉田が「私、今年はフィギュアスケートに挑戦するつもりです」と明かすと、六車が「え！？すごい。絶対に似合う」と驚く場面も。吉田は「私、フィギュアスケート選手になりたかったんですよ。そこらへんのやっているところ（スケートリンク）でずっと滑ります」と話した。一方の六車は「宝塚にハマってるんで。見に行こうかな」と明かした。

フォロワーからは「ヨシリンかわいいな」「二人とも素敵ですね♥来年も頑張って下さい」「お二人とも可愛いお嬢さんすぎる」「むぐちゃんと鈴ちゃんの組み合わせサイコー。癒される〜」などとコメントが寄せられた。