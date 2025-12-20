日産の「“家族3人”寝られる」バンがスゴい！ 丸目ライトの「旧車顔」×全長4.7m級で「ちょうどイイサイズ」！ ブラックマスク＆「ウッド内装」もカッコいいゴードンミラーの“車中泊”キャラバン「GMLVAN V-02」に注目