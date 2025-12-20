超特急カイ、TikTokトレンドに一番敏感なメンバー告白「1年先読みしてた」
【モデルプレス＝2025/12/20】超特急のカイ（小笠原海）とシューヤ（志村秀哉）が19日、グループでレギュラーを務めるラジオ番組「超特急のRADIO EXPRESS」（FM大阪／毎週金曜よる7時〜）に出演。TikTokのトレンドに一番敏感なメンバーを明かした。
◆超特急カイ「TWICE超え」TikTokのトレンドに1番敏感なメンバー告白
この日、TikTokに1番詳しいメンバーについて「シューヤじゃない？研究してるというか色々見てる」と口を開いたカイ。「ただ、一番トレンドに早いのはリョウガです」とリョウガ（船津稜雅）の名前を挙げた。「一時期TWICEとかもやってた…『画面をそらして、カメラを見て』みたいな」と以前に韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）も投稿して話題になったというショート動画に触れ「それの1年前ぐらいからリョウガやってたから…『これが次流行る』とか言って。1年先読みしてたから。TWICE超え！」と冗談めかして口にした。
◆超特急シューヤ、写真撮影時に意識することは？
番組内では、写真を撮影する時のこだわりを質問するリスナーからのメッセージを紹介。カイから「自然に写るコツとかあるの？」と尋ねられたシューヤは「俺、自然じゃないもん。常にカッコつけてんだから。“自然風”かもね」と笑った。撮影時は、自然体に見えるようなシーンや角度だけでなく「どっち顔とかね。利き顔」と写りのいい右顔で写ることも意識していると告白。ところが「右顔で撮りすぎで、トップの写真が右にずっと向いてんのよ」と悩みを吐露し「それも気にする。だから『真っ直ぐ向こう』とか」と写真の並びなどにも気を配っていると語った。
また、シューヤは「ツアーとかお仕事があった時に、カイくんって絶対撮って載せてるじゃない。マジですごいと思う。俺、絶対無理」とカイが私服ショットを習慣的にSNSに投稿することに感心している様子。カイが「服こだわってライブ来てくれる人も多いじゃない…せっかくなら俺も載せようと思って」と理由を説明すると「そういうことでもあるんだ！」と納得したように話していた。（modelpress編集部）
