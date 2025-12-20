＝LOVE瀧脇笙古、ミニスカトナカイコーデ披露「低めのツインテール可愛い」「スタイルの良さ際立つ」の声
【モデルプレス＝2025/12/20】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の瀧脇笙古が12月19日、自身のInstagramを更新。白いトナカイのミニスカートコーディネートを披露し、注目を集めている。
【写真】イコラブメンバー「スタイルの良さ際立つ」ミニスカトナカイコーデ
瀧脇は「白トナカイ。もうすぐクリスマスだねぇ」とつづり、写真を投稿。低めのツインテールで髪をまとめ、白い長袖トップスにスラリと伸びた美しい脚が際立つ黒いミニスカート、シルバーのトナカイの角カチューシャを合わせた姿を披露している。
この投稿に「低めのツインテール可愛い」「白トナカイ素敵」「可愛さを更新してる」「スタイルの良さ際立つ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆＝LOVE瀧脇笙古、美脚輝くトナカイコーデ公開
◆＝LOVE瀧脇笙古の投稿に反響
