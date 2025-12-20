彼女が結婚の意思を確認しようとしている一言９パターン
「付き合っている彼氏はいるのに、なかなか結婚の話が出ない」と悩む女性は意外と多いものです。そんなとき、女性はどうやって彼に結婚を意識させるのでしょうか。『オトメスゴレン』女性読者の意見をもとに「彼女が結婚の意思を確認しようとしている一言」を紹介します。
【１】「新婚旅行はハワイがいいな」とハネムーンのプランを口にする
「『いいね、そうしよう』とノリでも言ってくれたら安心する」（３０代女性）と、新婚旅行の計画に乗ってきてくれるかどうかで彼のテンションを探る人もいるようです。「まだ先のことじゃん」などと冷たい反応はせず、彼女のプランに耳を傾けてあげましょう。
【２】「ここで結婚式挙げるのが夢なんだ」と結婚式場について語る
「結婚への憧れに気付いてくれるかも」（２０代女性）と、夢を現実にしてほしいという思いを込めて、お目当ての式場をピックアップする女性もいるようです。「じゃあ今度下見に行こう」と誘えば、彼女の喜ぶ顔が見られることでしょう。
【３】「私たちの５年後ってどうなってるのかな」と近い将来を想像させる
「彼のライフプランに自分が入っているかの確認」（２０代女性）と、先の人生に自分と結婚する予定があるかを分かりやすく聞いてみる人もいるようです。結婚をまだ先のことだと考えている場合は、「○歳で昇進して…」と、仕事上の目標を述べておきましょう。
【４】「お父さんってどんな人？」と彼氏の家族に興味を示す
「『今度会ってみる？』と誘ってくれたら、彼も結婚を意識してるはず」（３０代女性）というように、家族に快く会わせてくれるかどうかで、結婚への意思を見極める人もいるようです。家族のことを彼女が知りたがっている場合、将来に備えて仲良くしたい気持ちの表れだと覚えておきましょう。
【５】「将来子どもは何人ほしい？」と理想の家族構成について意見を求める
「逆に『そろそろほしいの？』と聞かれたりするから」（２０代女性）と、子どもの話をすることで、家庭を持ちたい気持ちを察してもらおうとする人もいるようです。「何歳でパパになりたい？」などという質問も、彼女が結婚を意識しているととらえていいでしょう。
【６】「お見合いの話があって…」とほかの男性の存在をちらつかせる
「『じゃあ俺はどうなるの？』と言ってほしい」（３０代女性）と、突然自分以外の男性が現れたとき、動揺するかどうかを見る人もいるようです。ここは男らしく「お見合いなんてやめて俺と結婚しよう」とプロポーズに踏み込みましょう。
【７】「今度実家に帰るんだけど、遊びに来ない？」と親に会わせる口実をつくろうとする
「親に会ってくれるかどうかで、自分との将来を考えているかが分かる」（２０代女性）と、親に会う意思を結婚の意思と考える人も多いようです。「仕事が忙しくて予定が…」などと断ってばかりではなく、勇気を持って会いに行きましょう。
【８】「付き合って◯年だね」と二人の歴史を振り返ろうとする
「年数の長さをアピールして結婚に踏み込ませたい」（２０代女性）と、長く交際してきた思い出を口にして、彼に結婚を意識させようとする女性もいるようです。「○年記念日」という節目の時には、結婚話が出る覚悟をしたほうがいいでしょう。
【９】「今度◯◯が結婚するんだって」と友人の結婚の話をする
「『ふーん』とか『早いねぇ』とか、彼の反応を見ることができる」（３０代女性）と、周囲の結婚をどう思うかで彼の結婚観を探ろうとする女性は多いようです。友人の結婚話を振られたら、「じゃあそろそろ自分達も…」と真剣に検討してみてもいいでしょう。
このほかに、彼に結婚の意思があるのか確認したいとき、女性はどんなセリフを口にするのでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。（池田香織／ｖｅｒｂ）
【１】「新婚旅行はハワイがいいな」とハネムーンのプランを口にする
「『いいね、そうしよう』とノリでも言ってくれたら安心する」（３０代女性）と、新婚旅行の計画に乗ってきてくれるかどうかで彼のテンションを探る人もいるようです。「まだ先のことじゃん」などと冷たい反応はせず、彼女のプランに耳を傾けてあげましょう。
「結婚への憧れに気付いてくれるかも」（２０代女性）と、夢を現実にしてほしいという思いを込めて、お目当ての式場をピックアップする女性もいるようです。「じゃあ今度下見に行こう」と誘えば、彼女の喜ぶ顔が見られることでしょう。
【３】「私たちの５年後ってどうなってるのかな」と近い将来を想像させる
「彼のライフプランに自分が入っているかの確認」（２０代女性）と、先の人生に自分と結婚する予定があるかを分かりやすく聞いてみる人もいるようです。結婚をまだ先のことだと考えている場合は、「○歳で昇進して…」と、仕事上の目標を述べておきましょう。
【４】「お父さんってどんな人？」と彼氏の家族に興味を示す
「『今度会ってみる？』と誘ってくれたら、彼も結婚を意識してるはず」（３０代女性）というように、家族に快く会わせてくれるかどうかで、結婚への意思を見極める人もいるようです。家族のことを彼女が知りたがっている場合、将来に備えて仲良くしたい気持ちの表れだと覚えておきましょう。
【５】「将来子どもは何人ほしい？」と理想の家族構成について意見を求める
「逆に『そろそろほしいの？』と聞かれたりするから」（２０代女性）と、子どもの話をすることで、家庭を持ちたい気持ちを察してもらおうとする人もいるようです。「何歳でパパになりたい？」などという質問も、彼女が結婚を意識しているととらえていいでしょう。
【６】「お見合いの話があって…」とほかの男性の存在をちらつかせる
「『じゃあ俺はどうなるの？』と言ってほしい」（３０代女性）と、突然自分以外の男性が現れたとき、動揺するかどうかを見る人もいるようです。ここは男らしく「お見合いなんてやめて俺と結婚しよう」とプロポーズに踏み込みましょう。
【７】「今度実家に帰るんだけど、遊びに来ない？」と親に会わせる口実をつくろうとする
「親に会ってくれるかどうかで、自分との将来を考えているかが分かる」（２０代女性）と、親に会う意思を結婚の意思と考える人も多いようです。「仕事が忙しくて予定が…」などと断ってばかりではなく、勇気を持って会いに行きましょう。
【８】「付き合って◯年だね」と二人の歴史を振り返ろうとする
「年数の長さをアピールして結婚に踏み込ませたい」（２０代女性）と、長く交際してきた思い出を口にして、彼に結婚を意識させようとする女性もいるようです。「○年記念日」という節目の時には、結婚話が出る覚悟をしたほうがいいでしょう。
【９】「今度◯◯が結婚するんだって」と友人の結婚の話をする
「『ふーん』とか『早いねぇ』とか、彼の反応を見ることができる」（３０代女性）と、周囲の結婚をどう思うかで彼の結婚観を探ろうとする女性は多いようです。友人の結婚話を振られたら、「じゃあそろそろ自分達も…」と真剣に検討してみてもいいでしょう。
このほかに、彼に結婚の意思があるのか確認したいとき、女性はどんなセリフを口にするのでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。（池田香織／ｖｅｒｂ）