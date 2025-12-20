【ジャンプフェスタ2026】 開催期間：12月20日、21日9時～17時（最終入場：16時30分まで） 会場：幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1～10 入場料：無料（事前応募・招待制）

BANDAI SPIRITSは、12月20日より開催しているイベント「ジャンプフェスタ2026」にて、キャラクターくじ「一番くじ ワンピース EX 悪魔を宿す者達 vol.3」「一番くじ ワンピース ドラマティックメモリーズ」「一番くじ ONE PIECE CARD GAME」の各景品を展示している。

今回同社ブースの一番くじコーナーにて、「ワンピース」から今後発売予定の一番くじの景品を一挙展示しており、「一番くじ ワンピース EX 悪魔を宿す者達 vol.3」にラインナップしている「A賞 モンキー・D・ルフィ ギア5 魂豪示像」「ラストワン賞 センゴク 魂豪示像」や、「一番くじ ワンピース ドラマティックメモリーズ」にラインナップしている「A賞 Revible Moment-エース＆サボ＆ルフィ-」「ラストワン賞 Revible Moment-エース＆ルフィ-」、「一番くじ ONE PIECE CARD GAME」にラインナップしている「A賞 モンキー・D・ルフィ ONE PIECE CARD GAME フィギュア」「C賞 サイコロクッション」のほか、各賞をそれぞれ確認することができる。

また本一番くじのダブルチャンスキャンペーンで貰える「TO BE CONTINUED THE GIGANT NAME」の造形も確認することができる。

「一番くじ ワンピース EX 悪魔を宿す者達 vol.3」

「一番くじ ワンピース ドラマティックメモリーズ」

「一番くじ ONE PIECE CARD GAME」

2026年発売一番くじワンピース共通 ダブルチャンスキャンペーン

発売日：2026年1月23日 価格：1回850円発売日：2026年1月10日 価格：1回790円発売日：2026年2月14日 価格：1回770円

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション