【ジャンプフェスタ2026】 開催期間：12月20日、21日9時～17時（最終入場：16時30分まで） 会場：幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1～10 入場料：無料（事前応募・招待制）

BANDAI SPIRITSは12月20日より開催しているイベント「ジャンプフェスタ2026」にて、「一番くじ ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない -STAND RUSH!-」を展示している。

本製品は2026年2月28日から販売開始予定の一番くじ。価格は1個850円。精細な造形が特徴の「MASTERLISE」シリーズから「東方仗助」、「クレイジー・ダイヤモンド」、「川尻浩作」、「キラークイーン」などをラインナップしている。

この他「噴上裕也」、「矢安宮重清」に加え、ラストワン賞は「岸辺露伴＆ヘブンズ・ドアー」となっている。他の賞も作中キャラクターやアイテムを再現しており、コレクションしたくなる。

(C)荒木飛呂彦&LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険THE ANIMATION PROJECT