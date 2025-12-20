1978年に調教助手として競馬界に入り、1989年に調教師免許を取得。以来、アパパネ、アーモンドアイという2頭の牝馬三冠を育てた現役最多勝調教師・国枝栄氏が、2026年2月いっぱいで引退する。国枝調教師が華やかで波乱に満ちた48年の競馬人生を振り返りつつ、サラブレッドという動物の魅力を綴るコラム連載「人間万事塞翁が競馬」から、2才牡馬チャンピオン決定戦についてお届けする。

【写真】通算勝利数は日本競馬史上10位で現役最多という名伯楽・国枝栄調教師

＊ ＊ ＊

今週のGIは2歳マイル王を競う朝日杯フューチュリティステークス（FS）。阪神マイルは、内枠が有利でペースが落ち着かない中山より、能力のある馬が力を出せるいいコースだ。

1990年、厩舎開業の年に手掛けたボードセイリングという馬で初のGIに出走した縁のあるレース。その後もタイガーモーションやマイネルシーガル、ショウナンアチーヴなどが頑張ってくれたし、舞台が中山競馬場から阪神競馬場に移った2014年にダノンプラチナで勝たせてもらった。

ダノンプラチナはディープインパクトの子供でスピードはあったが、馬体がやや詰まり気味で、伸びがいいというよりは、コンパクトにまとまってすごく軽い馬だったので、マイルからせいぜい2000mまでかなという見立てだった。デビュー戦の札幌1500mは2着だったけれど、未勝利、現1勝クラスのベゴニア賞と東京1600mを勝ち、朝日杯に照準を合わせた。

暮れの2歳GIは1勝馬でも抽選で出られることがあるぐらいで、2勝していれば確実に出走できるはずだった。しかしこの年に限ってオープン特別を勝って賞金を積み上げている馬が多く、抽選対象になってしまった。2勝が共に強い勝ち方だったので、朝日杯では1番人気に推されたのだが、運が悪ければ出走すらできなかった。平等なのは分からないではないが、2歳王者を決めるレースなのだから、レーティング上位馬に優先出走権を与えるなど、ファンにいいレースを見せようという規定があっていいのではないかと思う。

それでも抽選は通るという一念で調整、自信をもってレースに臨んだ。向こう正面では後ろから4、5番目、直線で大外に出して前の馬を次々とかわし、残り100mあたりで先頭に出て押し切った。アナウンスでは「今週もディープインパクト！」。この秋は前の週の阪神ジュベナイルフィリーズを勝ったショウナンアデラに続いてGI6勝目だったのだ。

最優秀2歳牡馬に選ばれて、翌年は皐月賞トライアルのスプリングステークスから始動。1800mが微妙に長かったのかもしれないが、1着キタサンブラック、2着リアルスティールからコンマ1秒だからけっして悪くない。ただ皐月賞で5番人気に支持されたが、距離の壁なのか11着。路線をはっきりマイルに切り替えてダービーは回避した。

秋初戦、古馬相手の富士ステークスを勝って前途洋々に思えたが、その後の重賞では善戦止まり。気性が悪いというのではないのだが、敏感すぎるところがあって乗り方が難しかったようだ。2歳チャンピオンになったのだから、もっとどっしりと落ち着いてほしいと思ったものだ。

引退後は国内にディープインパクト産駒が多かったからか、請われて南アフリカへ。遠い異国の地での種牡馬生活でGIIの勝ち馬を出している。

【プロフィール】

国枝栄（くにえだ・さかえ）／1955年岐阜県生まれ。東京農工大学農学部獣医学科卒業後の1978年から美浦・山崎彰義厩舎で調教助手。1989年に調教師免許を取得して1990年に開業、以後優秀調教師賞7回、優秀厩舎賞7回。主な管理馬はほかにブラックホーク、マツリダゴッホ、サークルオブライフ、ステレンボッシュなど。

※週刊ポスト2025年12月26日号