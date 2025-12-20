グラビアアイドルの山田あいが２０日、都内で１ｓｔ写真集「Ｏｈａａ〜ｉ」の囲み取材に登場した。

今年、グラビア本格デビューを果たし、各誌表紙を飾るなど、大活躍した山田の初写真集で、９月にハワイのオアフ島で撮影。山田は「写真集発売は自分の目標で、１年で出ると思っていなかったのでビックリ」と驚いた様子。お気に入りは、赤いビキニのひもをほどいた瞬間を抑えたカットで、「初めてっていうのもあるので、守りに入ろうかと思ったんですけど、サービス精神満点なんで自分でひもをとりました」と裏話を明かした。

念願だった写真集という事もあり、自己評価は「１００点」。「普段、真面目な顔をしている事が多いんですけど、（今作は）笑いすぎでＮＧが出るくらい楽しそうにしている。ギャルな１冊になっているので、今後見れないんじゃないかな」と自信をのぞかせた。

プライベートではポーカーに夢中。「結構前からやってたんですけど、最近になってガチでやり始めて。週に２、３回くらい（ポーカールームに）通ってます。来年は、ポーカーのチップを持ってグラビアをやってみたい」と意欲を見せた。