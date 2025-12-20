来年大河『豊臣兄弟！』相関図を公開「遂に」「信長役が…」「戦国時代に美人が集結！」
俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（2026年1月4日スタート 毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の相関図が公開され、公式SNSは「戦国時代のど真ん中!!主人公 豊臣秀長（仲野太賀）とともに、物語を彩る人物たちにもご注目ください」と紹介された。
【写真あり】『豊臣兄弟！』相関図を公開！豪華キャスト陣がズラリ
相関図に登場したのは、小一郎（豊臣秀長）役・仲野太賀、慶役・吉岡里帆、藤吉郎（豊臣秀吉）役・池松壮亮、寧々役・浜辺美波、直役・白石聖、なか役・坂井真紀、とも役・宮澤エマ、あさひ役・倉沢杏菜、織田信長役・小栗旬、市役・宮崎あおい、徳川家康役・松下洸平、前田利家役・大東駿介、まつ役・菅井友香、柴田勝家役・山口馬木也、浅井長政役・中島歩、斎藤龍興役・濱田龍臣ら14人。
ファンからは「遂に放送間近ですね」「期待しかない 戦国時代に美人が集結！」「久しぶりに王道が来ましたね！最後まで見ようと思います」「信長役が小栗旬とか傑作確定じゃん」「相関図きた！戦国ど真ん中の人間関係が一気に見えてワクワクする…秀長視点で描かれる群像、これは絶対面白いやつだし、初回15分拡大も納得」などの声が寄せられている。
