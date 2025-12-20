2027Ç¯³«ºÅ¤Î¡Ö²£ÉÍ²ÖÇî¡×¤ÎºÇ´ó¤ê4±Ø¤È²ñ¾ìÍ½ÄêÃÏ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª ´Ý¤ÎÆâ¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ÏËüÇî¥°¥Ã¥º¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ø¡Ú²£ÉÍ²ÖÇî¡¡Û¤Õ¤¿¤Ð¤ÎÌë ¡ô21¡ÚVOICEROIDÎ¹¹Ô¡Û¡Ù¤È¤¤¤¦¤ß¤¹¤¤¤Ö¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¡£
Åê¹Æ¼Ô¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÊÆ°²èÀâÌÀÊ¸¤è¤ê¡Ë
¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¢¤ß¤¹¤¤¤Ö¤Ç¤¹¡£
Ã¯¤«¤µ¤ó¼çºÅ¡¢ÅÌÊâÎ¹¹Ôº×2025¤Ë»²²Ã¡£
³«Ëë¤Þ¤Ç1Ç¯È¾¶á¤¯¤¢¤ë¤Î¤Ë²ÖÇîÆ°²è¤Ç¤¹¡Ê¡Ë
ºÇ´ó¤ê±Ø4¤«½ê¤ä·úÀßÍ½ÄêÃÏ¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤ò½ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¡2027Ç¯¤Ë²£ÉÍ¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤Î¹ñºÝ±à·ÝÇîÍ÷²ñ¡ÊGREEN¡ßEXPO 2027¡£²ÖÇî¡Ë¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤â½ª¤ï¤êÏÃÂê¤Ë¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£º£²ó¡¢Åê¹Æ¼Ô¤Î¤ß¤¹¤¤¤Ö¤µ¤ó¤¬¤³¤Î²ÖÇî¤ÎºÇ´ó¤ê±Ø4¤«½ê¤ä·úÀßÍ½ÄêÃÏ¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤ò½ä¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ß¤¹¤¤¤Ö¤µ¤ó¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¹ÁËÌ¤Õ¤ì¤¢¤¤¤Þ¤Ä¤ê¡×¡£
¡¡¤ªÌÜÅö¤Æ¤ÎËüÇî¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï2027¤Î²ÖÇî¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥È¥¥¥ó¥¯¥È¥¥¥ó¥¯¡×¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ò½Ð¤ë¤È¥Þ¥ê¥Î¥¹¥«¥é¡¼¤Î°Ø»Ò¤¬¡£ËüÇîÌÜÀþ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¥È¥ê¥³¥í¡¼¥ë¤¬¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¥«¥é¡¼¤Ë¤â¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·²£ÉÍ±ØÁ°¤Ç¤ÏÁá¤¯¤â²ÖÇî¤Î½ÐÅ¹¤¬¡£
¡¡¿·²£ÉÍ¤Ç¤Î¤ß¤¹¤¤¤Ö¤µ¤ó¤ÎÌÜÅª¤Ï²£ÉÍÌÃ²Û¡¢¤¢¤ê¤¢¤±¥Ï¡¼¥Ð¡¼¡£¸ÂÄê¤ÎËüÇî¥³¥é¥Ü¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤È¥È¥¥¥ó¥¯¥È¥¥¥ó¥¯¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·²£ÉÍ±Ø¤â²ÖÇî¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡±Ø½ä¤ê¤Ç¤Þ¤º¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï²£ÉÍ¤ÎÀ¾¤Î²Ì¤Æ¤È¤¤¤¦»°¥Ä¶±Ø¤Ç¤¹¡£²ÖÇî»ÅÍÍ¤Î±ØÌ¾É¸¤Ï¸åÆüºÆÁö¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¼¡¤ËË¬¤ì¤¿¤Î¤ÏÀ¥Ã«¶èÌò½ê¡£²ñ¾ì¤¬°ÌÃÖ¤¹¤ë¤À¤±¤Ë¡¢À¥Ã«¶èÌò½ê¤Ç¤ÎÀëÅÁ¤Ïµ¤¹ç¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶á¤¯¤ÎÊâÆ»¶¶¤Ë¤Ï²£ÃÇËë¤Þ¤Ç³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅÌÊâ20Ê¬¤Ç¤ªÎÙ¤ÎÀ¥Ã«±Ø¤ËÅþÃå¡£¤³¤³¤¬²ñ¾ì¤Ë1ÈÖ¶á¤¤±Ø¤Ç¡¢¸ø¼°¤Ç¤â¤³¤Î±Ø¤«¤é¤ÎÅÌÊâ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢Êâ¤¯¤È²ñ¾ì¤Þ¤Ç20Ê¬¤¯¤é¤¤¤«¤«¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ï»°¥Ä¶¡¢À¥Ã«¡¢ÆîÄ®ÅÄ¡¢½½Æü»Ô¾ì¤«¤é¤Î¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤¬Ãæ¿´¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ä»ÔÆâ¤Î³ØÀ¸¤¬ÉÁ¤¤¤¿²ÖÇî¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î³¨¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÊâ¤¡¢·úÀßÍ½ÄêÃÏ¤ËÅþÃå¡£
¡¡¤³¤³¤Ïµì¾åÀ¥Ã«ÄÌ¿®»ÜÀßÀ×ÃÏ¡£2015Ç¯¤ËÊÆ·³¤«¤éÊÖ´Ô¤µ¤ì¤¿ÅÚÃÏ¤À¤½¤¦¡£²ÖÇî¤Î²ñ¾ìÍ½ÄêÃÏ¤Ï¹Âç¤Ç¡¢À¥Ã«¶è¤È°°¶è¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÄËë¸å¤Ë¤Ï¼¡À¤Âå·¿¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Î¹½ÁÛ¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¡¡²ÖÇî²ñ¾ì¤ò²á¤®¤ë¤È¸ÄÀÅª¤Ê³ô¼°²ñ¼Ò¤òÈ¯¸«¡£²ñ¼ÒÌ¾¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¹¤´¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¤â¤Ã¤È¤¹¤´¤¤¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡²£ÉÍÄ®ÅÄ¥¤¥ó¥¿¡¼¤òÄ¯¤á¤Ä¤ÄÄ¾¿Ê¤·¡¢¥°¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥¯¤ò²á¤®¡¢¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤¬¸«¤¨¤¿¤é3¤ÄÌÜ¤ÎºÇ´ó¤ê±Ø¤Ï¤¹¤°¡£
¡¡ÆîÄ®ÅÄ¥°¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥¯±Ø¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤ä¤éÅìµþ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤½¤·¤Æ4¤ÄÌÜ¤Ï½½Æü»Ô¾ì±Ø¡£¤³¤ì¤Ç²£ÉÍ²ÖÇîºÇ´ó¤ê±Ø¤òÀ©ÇÆ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Á¤é¤Ï²£ÉÍ»ÔÎÐ¶è¤Ç¤¹¡£
¡¡²£ÉÍ¤«¤éÌó30¥¥í°ÜÆ°¤·¤¿¤ß¤¹¤¤¤Ö¤µ¤ó¡£º£ÅÙ¤Ï´Ý¤ÎÆâ¥ª¥¢¥¾¤Î´ÝÁ±¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÝÁ±¤ÎºÇ´ó¤ê±Ø¤ÏJR¤ÎÅìµþ±Ø¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤Ë¤Ï²ÖÇî¤ÎÇäÅ¹¤¬¤¢¤ê¡¢¾¦ÉÊ¤Ï³«Ëë1Ç¯°Ê¾åÁ°¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤½¼¼Â¤Ö¤ê¡£¸ÂÄê¤Î¥µ¥ó¥ê¥ª¥°¥Ã¥º¤âÂô»³¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡¡¤ß¤¹¤¤¤Ö¤µ¤ó¤Ï¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸¤ò¹ØÆþ¤·¡¢3¤Ä¤ÎËüÇî¤Î¥í¥´¤ò¤½¤í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤Ã¤×¤êÊâ¤¤¤¿¤¢¤È¤ÏÊ¢¤´¤·¤é¤¨¡£¤¹¤·¼ò¾ì¤µ¤ó¤¸¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ß¤¹¤¤¤Ö¤µ¤ó¡£
¡¡¤ªÄÌ¤·¤Î¤¦¤Ê¶Ì¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢1¿Í¤Ç2¿ÍÁ°¿©¤Ù¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆü¿©¤Ù¤¿Ãæ¤Ç¤Ï¥Þ¥°¥í¤ÎÀ¸¥ì¥Ð¡¼É÷»É¤¬1ÈÖµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¤ª¼÷»Ê¤ÇÄù¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤ß¤¹¤¤¤Ö¤µ¤ó¤Î²ÖÇî³«ËëÁ°¥ì¥Ý¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤¿¤ì¤¿Êý¤Ï¤¼¤ÒÆ°²è¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¬¤é¤ó¤È¤À¤À¤Ã¹¤¤·úÀßÍ½ÄêÃÏ¤Ê¤É¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
