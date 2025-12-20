ÂæËÌ¤ÎÌµº¹ÊÌ»¦½ý¤Ï·×²èÅªÈÈ¹Ô¤«¡¢ÃË¤¬½ÉÇñ¤·¤Æ¤¤¤¿Î¹´Û¤ÎÉô²°¤«¤é²Ð±êÉÓ¡Ä£³¿Í»àË´¡¦£±£±¿ÍÉé½ý
¡¡¡ÚÂæËÌ¡á±àÅÄ¾»Ì¡ÛÂæÏÑ¡¦ÂæËÌ»ÔÃæ¿´Éô¤Ç£±£¹Æü¤Ëµ¯¤¤¿Ìµº¹ÊÌ»¦½ý»ö·ï¤Ç¡¢ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¤¬½ÉÇñ¤·¤Æ¤¤¤¿¸½¾ì¶á¤¯¤ÎÎ¹´Û¤ÎÉô²°¤«¤é²Ð±êÉÓ¤Ê¤É¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ·Ù»¡Åö¶É¤Ï¡¢·×²èÅª¤ÊÈÈ¹Ô¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤ß¤Æ¡¢Æ°µ¡¤Î²òÌÀ¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡·Ù»¡Åö¶É¤Ï¡¢»ö·ï¸å¤Ë·úÊª¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¤Æ»àË´¤·¤¿ÃË¤òÌµ¿¦¤ÎÄ¥Ê¸ÍÆµ¿¼Ô¡Ê£²£·¡Ë¤ÈÃÇÄê¤·¤¿¡£ÂæÏÑÅö¶É¤Î£²£°Æü¸áÁ°¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£±£¹Æü¤ÎÃÏ²¼Å´¡ÖÂæËÌ±Ø¡×¹½Æâ¤È¾¦¶È»ÜÀßÁ°¤Î£²¤«½ê¤Çµ¯¤¤¿½±·â¤Ç¡¢·×£³¿Í¤¬»àË´¡¢£±£±¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¡£
¡¡ÂæÏÑÃæ±ûÄÌ¿®¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ä¥ÍÆµ¿¼Ô¤Ïº£Ç¯£±·î¤«¤éÂæËÌ»ÔÆâ¤Î¼Ú²È¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢»ö·ï¤Î¿ôÆüÁ°¤«¤éÎ¹´Û¤Ë½ÉÇñ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼Ú²È¤ÈÎ¹´Û¤«¤é¤Ï²Ð±êÉÓ¤Ê¤É¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢Î¹´Û¤Ç¤Ï²Ð±êÉÓ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿·ÁÀ×¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Ä¥ÍÆµ¿¼Ô¤Ï»ö·ïÅö»þ¡¢Ê£¿ô¤Î¿ÏÊª¤â½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ê£¿ô¤ÎÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ä¥ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÂæÏÑ¶õ·³¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿·ÐÎò¤¬¤¢¤ê¡¢£²£°£²£²Ç¯¤Ë°û¼ò±¿Å¾¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤Ç½üÂâ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£Ç¯£··î¤ËÊ¼Ìò¤Ë´ð¤Å¤¯¾·½¸¤Ë±þ¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢»ØÌ¾¼êÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
