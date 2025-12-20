¡Öw-inds.¡×µÌ·ÄÂÀ¡¢40ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡¡¥Ï¥Ã¥È¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¡¢¥Ð¥¥Ð¥Ê¢¶Ú¥·¥ç¥Ã¥È¤ò...¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×
¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Öw-inds.¡×¤ÎµÌ·ÄÂÀ¤µ¤ó¡Ê40¡Ë¤¬2025Ç¯12·î16Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£40ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ð¥¥Ð¥¤ËÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿Ê¢¶Ú¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤¿¡£µÌ¤µ¤ó¤ÎºÊ¤Ï²Î¼ê¤Î¾¾±º°¡Ìï¤µ¤ó¡£
¡Ö¤³¤Î´Ö¤Þ¤Ç15ºÐ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Í¡×
µÌ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö40ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¤·¡¢¥â¥Î¥¯¥í¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò´Þ¤à6Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤³¤Î´Ö¤Þ¤Ç15ºÐ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Í¡×¤È¤ª¤É¤±¤Ä¤Ä¡¢¡Ö³§ÍÍ¡¢º£¸å¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤ÆÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Î¤¦¤Á1ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥È¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¤Æ´é¤ò±£¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ê¤·¤Ç¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¥Ü¥¿¥ó¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿¥Ð¥¥Ð¥¤ÎÊ¢¶Ú¤¬¤Î¤¾¤¯¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
3¡¢4ËçÌÜ¤Ç¤Ï¹õ¤¤V¥Í¥Ã¥¯¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò½Å¤ÍÉÕ¤±¤·¡¢¹õ¤Î¥Ü¥È¥à¤Ë¤Ï¥é¥¤¥óÆþ¤ê¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥Í¡¼¥È¡£¿¼¤á¤ÎV¥Í¥Ã¥¯¤«¤é¤Ï¡¢ÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿Âç¶»¶Ú¤¬¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¤Î¤¾¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£6ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤ÆºÂ¤ê¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤Ä¤ÄÈ±¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿§µ¤¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹Ê¢¶Ú¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¶ÚÆù²ò¶Ø¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£