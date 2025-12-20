霜降り明星・粗品（32）の「女芸人No.1決定戦THE W 2025」（日本テレビ系）での審査が大きな話題を呼んでいる。出場者に向けた的確かつ辛辣（しんらつ）な批評は番組放送後も各所で取り上げられ、大会自体への注目度も例年を大きく上回るものとなっている。一方、番組一番の功労者が審査員、という事実は日テレの「体力不足」を露呈してしまい……。【冨士海ネコ/ライター】

「粗品、よく言った」。今年の「THE W」を取り巻く空気を、これほど端的に言い表す言葉はないだろう。若くしてM-1とR-1の覇者となった霜降り明星・粗品の存在は、番組の話題性を一気に引き上げた。高度な言語化力で研ぎ澄まされた容赦のない批評は、出場者だけでなくMCや審査員たちをもたじろがせ、さらにその刃は観客席にも。「笑っちゃいけないところで笑うレベルの低い客」とバッサリ斬り、「視聴者の溜飲を下げた」と粗品さんは自身でも分析していた。

「つまらない」「レベルが低い」と冷笑されてきた「THE W」も、今年で9回目。放送直後からネットニュースやSNSでは粗品さん賛美が相次ぎ、本人も番組後のYouTubeチャンネルで、「芸人たちからめちゃめちゃLINEで褒められている」「オレがボロクソ言うことで視聴者の溜飲を下げれたことがデカい」と反響の大きさを語っていた。優勝したニッチェをはじめ、辛口コメントを一身に受けた出場者たちも、「気を使って口をつぐむ人が多い中、あえて言ってくれてありがたかった」と感謝を述べている。票が伸びなかった芸人たちにもエールが寄せられ、「今回のTHE Wは良かった」という評価が一部で生まれているようだ。

ただ、これで「THE W」の面目躍如といえるのだろうか。むしろ今回露呈したのは、粗品さんという劇薬を投入しなければ成立しない、日テレお笑い番組の「基礎体力のなさ」だったのではないだろうか。

悪いのは「観客」か「芸人」か？ 「M-1」とは真逆の日テレの成功モデル

粗品さんは自身の審査員コメントが「暴走」のように注目されていることを受けて、「W以外のレースで爪痕を残せないような芸人にしたくない」「きつく聞こえるかもだけどボランティア精神で言う」ため引き受けたと説明している。コメントが長くなること、踏み込んだ言葉を使うことについても、事前に日テレ側と打ち合わせを済ませていたという。

つまり、今回の「粗品劇場」は、暴発ではなく予定調和だった。にもかかわらず、放送後は「粗品が全部持っていった」「粗品の言葉が番組を締めた」「粗品が日テレを救った」……称賛は正しい。それ自体、粗品さんの能力の高さを示してはいる。だが同時に、それは番組そのものが自力で緊張感のある舞台をつくれていなかったことの裏返しでもある。

物議を醸したのが、粗品さんによる観客への言及だ。「笑っちゃいけないところでウケて、ウケるべきところでウケない」「拍手しに来ただけの客」。切れ味は鋭いが、かなり辛辣だ。

ただし、これを「観客批判」としてだけ受け取るのは、少し浅い。粗品さんが問題にしたのは、客そのものというより、そういう客を配置し、そういう反応を前提に番組を組み立てている日テレの制作姿勢ではなかったか。

「THE W」の優勝賞金は1000万円。これは「M-1グランプリ」と同じ額である。面白いことに、「M-1」出場芸人たちは、「ちょっとやそっとのことじゃお客さんが笑ってくれない」と口をそろえて言う。NON STYLEの石田さんや、中川家ほどのベテラン勢でさえ。レイザーラモンRGさんも「“笑わせてみろ”みたいな初期のM-1のお客さん」の存在を口にしていたことがあるが、そういう状態を「客が重い」と文句をつける芸人もいたほどだ。

その手の評論家然としたこだわりの強い観客の良し悪しは別として、賞レースというのはそれだけ厳しくプレッシャーのかかる真剣勝負である、という感覚はどの芸人も納得するだろう。一方で「THE W」の観客席の雰囲気は若い女性が多いせいか和やかで、みんなでお祭りを盛り上げるぞ！という空気に満ちている。

思えば日テレで人気があるお笑い番組は、この「全員で盛り上げる」型が多い。「有吉の壁」にしても「ウチのガヤがすみません！」にしても、芸人同士はライバルというより一つのチームであり、みんなで笑いを取りにいこうという雰囲気がある。筆者は「エンタの神様」の世代だが、粗品さんが否定した「不必要に笑う観客」を装置として使った典型的な番組という印象だ。

「THE W」でも、水卜麻美アナがMCを務めていた頃、よくネタの序盤に「ふふっ」と笑いを漏らすのが聞こえた。「皆さん、笑っていいですよ」の合図だったのだろう。水卜アナが笑うことで観客の緊張も緩み、「つまらない」としらけるテレビの向こうの視聴者を置き去りにして盛り上がる大会ができてしまっていたことは否めない。

また今回、観客席に芸人ではないタレントやアスリートが配置され、やたらと「楽しかった」とコメントする姿が抜かれていた。これも粗品さんの厳しいコメントなどを薄めるための「中和剤」的な役どころだったのだろう。

ネタの精度よりもリアクションの大きさ。ウケの「質」より拍手や歓声といった「音圧」。「全員野球」ならぬ「全員お笑い」。そういう日テレ流お笑いスタイルによってキャラが引き出され、さまざまな芸人たちがブレイクしていった。それが一つの成功モデルとして存在してきたのは確かだ。

だが賞レースという「真剣勝負」の場に持ち込むと、一気にゆがみが出る。「全員でこの舞台を盛り上げましょう」。この言葉は、いかにもファンフレンドリーで、優しい。だが賞レースにおいては、時には責任の分散を意味する。

ウケなかったのはネタだけの問題ではない。観客も悪いかもしれないし、進行も悪かったかもしれない。そうやって「スベっても芸人のせいだけではない大会」が出来上がる。そのユルさを粗品さんが、憎まれ役を買って出て口にしたにすぎず、おそらく審査員席の誰もが薄々感じていたのではないだろうか。

賞レースでもないのにガチの「THE MANZAI」との差 日テレとフジの「お客様は神様」の違い

ちなみに対極にあったのが、同時期に放送されたフジテレビ系「THE MANZAI」である。賞レースでもないのに、舞台裏にいるベテラン芸人たちの顔は怖いほどこわばっていた。

しかしひとたび漫才が始まると、「THE W」での粗品さんのコメントの答え合わせができるような鮮やかなネタばかり。立ち上がりはスピーディーに。ワードにはとことんこだわりを。クライマックスのボケが受けなかった時のために小さなボケを散りばめておく保険。ツッコミの切れ味と畳みかけ方。観客は漫才が始まるまでじっとしているし、MCのナインティナインや別室のたけしさんも不必要に笑い声を聞かせたりはしない。数々の賞レースを制してきた芸人たちの、プライドとスキルと恐怖心が見えるだけではなく、斬られる覚悟で舞台に上がっている芸人をただ見守ろうという制作側のリスペクトも感じられた。

三波春夫の有名な言葉に「お客様は神様です」がある。これは決して「お客の機嫌を取れ」という意味ではない。神様の前に立つような、荘厳で真剣な覚悟で芸をやれという意味だとされている。その意味で言えば日テレの「THE W」は前者、フジの「THE MANZAI」は後者に映ったのではないだろうか。

今回、粗品さんは「THE W」を救ったのではない。番組の限界を、これ以上ないほどクリアにツッコんだのだ。皮肉なことに、そのツッコミがあまりに的確だったからこそ、今年の「THE W」は「成功」として記憶されるに違いない。だが来年もまた、粗品級のツッコミが必要だとしたら、それはもう番組自体がスベり続けている証拠である。

