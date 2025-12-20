オリコンが今月5日に発表した「好きな女性アナウンサーランキング」（2025）で、昨年に続き2年連続で1位に輝いたのはTBSの田村真子（29）。一方、全体の結果を見てみると各局の明暗が浮き彫りになっていて……。

＊＊＊

【写真を見る】田村真子の同期も… TBSからランクインした4人の「美女アナウンサー」

TBSから4人がトップ10入り

インターネットを通じた視聴者へのアンケートを基に、好感度の高い女子アナを決める年間ランキング。

かつては元フジテレビの高島彩（46）、日本テレビの水卜（みうら）麻美（38）、テレビ朝日の弘中綾香（34）といった人気アナが、その栄誉を手にした。彼女たちは5年連続で1位に選ばれ殿堂入りを果たしている。

田村真子アナ

今年は自民党の田村憲久代議士（61）を父に持つ田村が連覇を果たしたが、業界関係者の反応はどうか。さるキー局プロデューサーは、

「田村アナがメインMCを務める朝の情報番組『ラヴィット！』でランキングが取り上げられていました。TBSからは4人がトップ10入りしており、番組出演者がスタンディングオベーションでたたえるなど、まさに“わが世の春”が訪れたような大騒ぎでしたね」

「業界の人間としては違和感」

ランキングでは、10位に田村と同期の宇賀神メグ（29）、7位に入局3年目の南後杏子（24）、2位にベテランの江藤愛（40）が名を連ねた。

「殿堂入りした人気アナがランキング対象外とはいえ、TBSから4人というのは驚きです。彼女たちが出演する『THE TIME,』と『ラヴィット！』の視聴率は、テレビ東京を除いた同時間帯で最下位ですから、業界の人間としては少々、違和感があります」（前出のプロデューサー）

そう話した上で、プロデューサー目線で“ランクインしてもおかしくない女子アナ”を挙げる。

「高い視聴率を誇る報道番組がいくつもあるテレ朝なら元乃木坂46の斎藤ちはる（28）や松岡朱里（じゅり・24）、フジならエースの宮司愛海（みやじまなみ・34）、NHKでは桑子真帆（38）も好感度は高いはずなのですが……」

“売り”がないと人気が出ない

一方、このところ重要な指標とされるコア視聴率で他局に先行する日テレには、意外な“懸念”も。

「ランキング入りが岩田絵里奈（30）だけなのは由々しき事態です。実際、他に強く推せる女子アナもおらず、これは日テレの落日と言っても過言ではない。後進不足の背景には、殿堂入りした水卜とランクインした岩田が関係しています」（前出のプロデューサー）

どういうことか。

「端的に言えば二人がすご過ぎて、彼女たちを脅かす存在が出てこないのです。水卜は生放送での安定した対応力に加え、原稿読みの素晴らしさでは右に出る者はいません。何よりアナウンサーもタレントと同様に“売り”がないと人気が出ないもの。水卜は大食いキャラを前面に出し、岩田はたびたびモノマネ芸を披露しています。親しみやすさを演出し、視聴者の心をつかみました」（同）

「次々と結婚して……」

後輩とは、偉大な先輩の背中を見て育つものだが。

「それが“二人みたいにはなれない”と悟るかのように、期待の女子アナが次々と結婚してしまうのです。近年だと石川みなみ（29）、忽滑谷（ぬかりや）こころ（27）、郡司恭子（35）、中島芽生（めい・35）など……」（前出のプロデューサー）

結婚は同世代の男性ファンを確実に減らすという。

「だからこそプロデューサーの立場としては、当然、彼女たちを起用しにくくなります。番組の視聴率は抜てきした女子アナに大きく左右されますから。男性アナにしても羽鳥慎一（54）、藤井貴彦（54）、桝太一（44）が辞めてからパッとしません。日テレは今、結婚しても別格の水卜と岩田だけが頼みの綱なんです」（同）

ランキングは、人材難にあえぐ日テレの苦境を正確に映し出していたのだ。

「週刊新潮」2025年12月18日号 掲載