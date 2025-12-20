人が嫌がることはしてはいけない、というのは子どもでもわかること。それなのに自分の気持ちを優先させる最低な男性もいるようで……？ 今回は、嫌知らずの彼氏の強引な行動に引いた話をご紹介いたします。

嫌知らずの彼氏

「生理中なので彼氏からの誘いを断ったのですが『大丈夫だよ！』『俺は気にしないから』と笑顔で言われて、引いてしまったことがあります。私は拒否してるのに、自分の欲を優先させるなんてありえませんよね……。

そのあと強引に迫ってきたため『本気でやめて！』『嫌って言ってるよね!?』と強く言ったら、『なにキレてんの？』『俺は気にしないって言ってんのに、最悪だな』と機嫌が悪くなって帰ってしまいました。この件以外にも、嫌と言ってもやめてくれないことが多く、彼氏は嫌知らずなんだと気づきましたね……」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ 嫌がっているのにお構いなしで自分の欲を優先させるなんて、彼女のことを大切にしていない証拠ですよね。自分勝手な彼氏とは別れたほうがよいでしょう。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。