ÄÞ¤Ë¹õ¤¤Àþ¤¬¤Ç¤¤¿¤éÍ×Ãí°Õ¡ª¥á¥é¥Îー¥Þ¤ò¸«Ê¬¤±¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¼õ¿ÇÌÜ°Â
¥á¥é¥Îー¥Þ¤ÏÈéÉæ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÄÞ¤Ë¤âÈ¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤ËÆüËÜ¿Í¤ò´Þ¤à¥¢¥¸¥¢·Ï¤ÎÊý¤ËÈæ³ÓÅªÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤ëÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÞ¤ÎÊÑ²½¤Ï¸«Æ¨¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤Éô°Ì¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¹õ³ì¿§¤Î½ÄÀþ¤ä¿§Ä´¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¡¢ÆÃÄ§Åª¤Ê¥µ¥¤¥ó¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ÇÁá´üÈ¯¸«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÄÞ¤Ë¸½¤ì¤ë½é´ü¾É¾õ¤ÈÃí°Õ¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
ËÜÌÚ ÃÒµ±¡Ê°å»Õ¡Ë
¿·³ãÂç³ØÂ´¶È
ÆüËÜ°å²ÊÂç³ØÈéÉæ²Ê½õ¶µ
ÄÞ¤Ë¸½¤ì¤ë¥á¥é¥Îー¥Þ¤Î½é´ü¾É¾õ
¥á¥é¥Îー¥Þ¤ÏÈéÉæ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÄÞ¤Ë¤âÈ¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÞ¤Î¥á¥é¥Îー¥Þ¤ÏÆüËÜ¿Í¤ò´Þ¤à¥¢¥¸¥¢·Ï¤Î¿Í¡¹¤ËÈæ³ÓÅªÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤ëÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¡¢¸«Æ¨¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤Éô°Ì¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£ÄÞ¤ÎÊÑ²½¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Áá´üÈ¯¸«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄÞ¤Î½ÄÀþ¤ä¹õ¤¤¶Ú¤ÎÆÃÄ§
ÄÞ¤ËÀ¸¤¸¤ë¥á¥é¥Îー¥Þ¤Î½é´ü¾É¾õ¤È¤·¤Æ¡¢ÄÞ¤Ë¹õ³ì¿§¤Î½ÄÀþ¡Ê¿§ÁÇÀþ¾ò¡Ë¤¬¸½¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀþ¤ÏÄÞ¤Îº¬¸µ¤«¤éÀèÃ¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿¤Ó¡¢Éý¤¬¹¤¯¸«¤¨¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Éý¤ÎÂç¾®¤À¤±¤ÇÎÉÀ¡¦°À¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢»þ´Ö¤È¤È¤â¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¡£
¥á¥é¥Îー¥Þ¤Ë¤è¤ë½ÄÀþ¤Ï¡¢·îÆü¤¬·Ð¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¾¯¤·¤º¤ÄÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢¿§Ä´¤¬Ç»¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉÔ¶Ñ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨Éý¤¬3mmÌ¤Ëþ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤é¤Î¡ÖÊÑ²½¡×¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½ÄÀþ¤ÎÉý¤¬ÉÔ¶Ñ°ì¤Ç¡¢¶³¦¤¬¤Ü¤ä¤±¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£°ìËÜ¤Î»Ø¤À¤±¤Ë¸½¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Ê£¿ô¤Î»Ø¤ËÆ±»þ¤Ë½Ð¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÈæ³ÓÅª¾¯¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¿Æ»Ø¡¢¿Íº¹¤·»Ø¡¢Â¤Î¿Æ»Ø¤ËÈ¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢ÄÞ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤Þ¤ï¤ê¤ÎÈéÉæ¤Ë¤Þ¤Ç¹õ¤Ã¤Ý¤¤¿§¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÄÞ¤¬ÊÑ·Á¤·¤¿¤ê¡¢Çö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ·ç¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÄÞ¤Î²¼¤Ç½Ð·ì¤¬µ¯¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ËÄÞ¼þ°Ï¤ÎÈéÉæ¤Þ¤Ç¿§¤¬¤Ë¤¸¤à¸½¾Ý¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥Ã¥Á¥ó¥½¥óÄ§¸õ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢°À¤òµ¿¤¦½ÅÍ×¤Ê¥µ¥¤¥ó¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿§¤Î¹¤¬¤ê¤äÄÞ¤Î·Á¤ÎÊÑ²½¡¢½Ð·ì¤¬¸«¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Áá¤á¤ËÈéÉæ²Ê¤ÎÀìÌç°å¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
ÄÞ¤ÎÆâ½Ð·ì¤ä¿¿¶Ý´¶À÷¤È¤Î°ã¤¤
ÄÞ¤Î¹õ¤¤ÊÑ¿§¤Ï¡¢¥á¥é¥Îー¥Þ°Ê³°¤Î¸¶°ø¤Ç¤âµ¯¤³¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂåÉ½Åª¤Ê¤Î¤Ï³°½ý¤Ë¤è¤ëÆâ½Ð·ì¤Ç¡¢ÄÞ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¤ê¶´¤ó¤À¤ê¤·¤¿¸å¤Ë¹õ»ç¿§¤ÎÊÑ¿§¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£Æâ½Ð·ì¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢»þ´Ö¤È¤È¤â¤ËÄÞ¤¬¿¤Ó¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÊÑ¿§ÉôÊ¬¤âÀèÃ¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ¾Ã¼º¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¿¿¶Ý´¶À÷¤Ë¤è¤ëÄÞ¤ÎÊÑ¿§¤â´ÕÊÌ¤¬É¬Í×¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£ÄÞÇòáý¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿¿¶Ý´¶À÷¤Ç¤Ï¡¢ÄÞ¤¬ÇòÂù¤·¤¿¤ê²«¿§¤¯ÊÑ¿§¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥á¥é¥Îー¥Þ¤Î¤è¤¦¤Ê¹õ³ì¿§¤Î½ÄÀþ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë³°´Ñ¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¿¿¶Ý´¶À÷¤È¥á¥é¥Îー¥Þ¤¬Ê»È¯¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²ÃÎð¤Ë¤è¤ë¿§ÁÇÀþ¾ò¤âÎÉÀ¤ÎÊÑ²½¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏºÙ¤¯¶Ñ°ì¤ÊÃã¿§¤Î½ÄÀþ¤È¤·¤Æ¸½¤ì¡¢Ê£¿ô¤ÎÄÞ¤ËÆ±»þ¤Ë½Ð¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥á¥é¥Îー¥Þ¤È¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢Àþ¤ÎÉý¤¬¶¹¤¯¶Ñ°ì¤Ç¡¢·Ð»þÅª¤ÊÊÑ²½¤¬Ë³¤·¤¤ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¥á¥é¥Îー¥Þ¤ÏÁá´ü¤ËÈ¯¸«¤Ç¤¤ì¤Ð¼£ÎÅ²ÄÇ½¤Ê¼À´µ¤Ç¤¹¡£¼«³Ð¾É¾õ¤ËË³¤·¤¯¸«Æ¨¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤ò»ý¤Ä¥á¥é¥Îー¥Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÈéÉæ¤ÎÊÑ²½¤òÃí°Õ¿¼¤¯´Ñ»¡¤·¡¢¾¯¤·¤Ç¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤¬¤¢¤ì¤ÐÀìÌç°å¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áá´üÈ¯¸«¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÄÞ¤Î½ÄÀþ¤äÈéÉæ¤Î¤Û¤¯¤í¤ÎÊÑ²½¡¢ÆÃ¤ËÃ»´ü´Ö¤Ç¤ÎµÞÂ®¤ÊÊÑ²½¤ä½Ð·ì¤È¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤Ï½ÅÍ×¤Ê¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£ABCDE¥ëー¥ë¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÄê´üÅª¤Ë¼«¸Ê´Ñ»¡¤ò¹Ô¤¤¡¢¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤Éô°Ì¤Ï²ÈÂ²¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£»ç³°ÀþÂÐºö¤Ê¤É¤ÎÍ½ËÉ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ê¥¹¥¯°ø»Ò¤ò»ý¤ÄÊý¤ÏÄê´üÅª¤ÊÀìÌç°å¤Ë¤è¤ë¸¡¿Ç¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥á¥é¥Îー¥Þ¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤ÈÅ¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
