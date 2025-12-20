ピングー×KNT365コラボバッグ新作が登場！抜群にかわいくて最高にエコなニットバッグはマストバイ
ニットをコミュニケーションツールとしたメイドインジャパンのライフスタイルブランド「KNT365(ケイエヌティーさんろくご)」が、世界で一番有名なペンギンこと「ピングー」と再タッグ！コラボ第2弾となる新作を発表した。
【写真】ピングーとコラボした「KNT365」の新作バッグ4品を見る
今回のコラボ作品は、リサイクルされたペットボトルの糸を用い、日本の自社工場で生産されたもの。国内の自社工場で生産することにより輸送にかかるCO2を削減するとともに、縫製プロセスに工夫を凝らし、材料ロスをほとんど出さない。環境に配慮した素材とプロセスを経て完成したバッグだ。
バリエーションは4種類。「Mam Pingu(TM) Lt.Blue」(8250円)は、「KNT365」の中でもっとも大容量のバッグ“Mam”をベースにしたアイテム。ノートPCやタブレット、A4書類も収まる実用性の高い一品。42×43×マチ8センチと一泊旅行にも使えるサイズ感でスマホ1台分とほぼ同じ188グラムという軽さ。ニット製品でありながら、耐荷重70キロと頑丈！ピングーとその家族がリビングでくつろぐ絵柄も温かみがあり◎。
18×12センチとコンパクトな収納部に、長さを調整できるショルダーストラップがついた「Me-Knitty Pingu(TM) Lt.Purple」(4950円)は、スマホやリップ、車の鍵などのサッと取り出したいアイテムを収納するのにぴったり。とても軽くて柔らかいニット素材なので体にフィットして邪魔にならず、差し色にぴったりのきれいなパープルカラーも魅力的だ。
20×20センチのスクエア型で、底マチが6.5センチもある「Co-Knitty Pingu(TM) Green」(7700円)。中に入れるものによって形が変わるのも魅力の一つ。財布や鍵などはもちろん、お弁当、マイボトルを入れても安心。ちょっとそこまで、というシーンはもちろん、大きめバッグの中に忍ばせてバッグinバッグとして使うのもおすすめだ。
チェック柄の編み地に、ピングー、ピンガ、ロビを配した「Fourty Pingu(TM) Beige」(8250円)は、ワンショルダーの使いやすいバッグ。マチがたっぷりとってあるから自立してくれて便利！ショルダー部分は結び直せば長くも短くもでき、その結び目までかわいいという細部までこだわりのあるデザインだ。
以上のアイテムは「KNT365」の公式オンラインストアおよびフラッグシップストア「THE KNT365 HOUSE」にて販売中。
自宅で洗濯でき、丈夫で長持ちする「KNT365」のバッグで、ピングーが暮らす南極の氷を守ろう！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2025 JOKER
