2025年12月27日放送の「ぶらり途中下車の旅」は年末！京都2時間スペシャル。

旅人は、松下由樹・風間トオル・塚田僚一（A.B.C-Z）。

嵐電

北野白梅町駅から帷子ノ辻󠄀駅を結ぶ9駅・3.8kmの北野線と、四条大宮駅〜嵐山駅の13駅・7.2kmを結ぶ嵐山本線が交差しています。

北野線は2025年の11月に100周年を迎えました。

風情ある街並みを走る電車は、地元の方から「嵐電（らんでん）」の愛称で親しまれています。

京都市営地下鉄 烏丸線

1981年（昭和56年）に、京都市営地下鉄で最初に開業した路線。京都市左京区の国際会館駅から同市伏見区の竹田駅までを結んでいます。

JR京都駅と地下鉄京都駅は直結しており、沿線には大学が多く、京都御所や東本願寺など観光地へのアクセスにも便利です。

京阪電車

京都市左京区の出町柳駅から大阪市中央区の淀屋橋駅までを結びます。

京都の中心部の出町柳から七条間は地下鉄となっていますが、昭和62年まで三条駅を終着駅として鴨川沿いの地上を走っていました。

松下由樹

1968年7月9日 愛知県出身

1983年に映画「アイコ十六歳」でデビュー。

89年には初主演を飾り、その後数々ドラマ、映画、舞台に出演。

風間トオル

1962年8月19日 神奈川県川崎市生まれ。

ファッション雑誌のモデルにスカウトされデビュー、その後俳優としてもデビューを果たし、数々のトレンディードラマに出演。

現在も幅広い役をドラマ、映画、舞台で演じています。

塚田僚一（A.B.C-Z）

1986年12月10日生まれ。神奈川県出身。

A.B.C-Zのメンバー。2012年「Za ABC〜5stars〜」でDVDデビュー。

12月10日に、A.B.C-Z 全シングルのカップリング55曲を収録した

デジタルアルバム「BEST OF A.B.C-Z-COUPLING BEST」をリリースした。