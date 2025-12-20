2025年12月20日放送の「ぶらり途中下車の旅」は大井町線の旅。

旅人は、矢柴俊博。

大井町線

大井町から川崎市の溝の口まで、16の駅を結ぶ路線です。沿線には古刹もあり落ち着いた街並みが続きます。

今週の旅人：矢柴俊博

1971年10月2日生まれ 埼玉県出身。

早稲田大学在学中に演劇を始め、小劇場で主宰、俳優、演出として活躍した後、映像の世界へ。

貴重なバイプレイヤーとして、近年ますます存在感を増している。

おじゃましたところ

ムーミン生誕80周年を記念し、ムーミン一家のとっておきのもので飾られたクリスマスツリー。ムーミンパパのハットや、スナフキンのリュックなど、およそ40種類のオーナメントが飾られています。

【最寄駅】大井町線・田園都市線「二子玉川駅」直結

【所番地】東京都世田谷区玉川2-21-1

【電話番号】03-3709-9109

【ホームページ】https://www.rise.sc/

【補足】https://www.rise.sc/rise-christmas2025/

⚫︎クリスマスツリー：12月25日まで（点灯時間：9:30〜24:00）

※16:00〜24:00まで15分に1回、音と光の演出が楽しめます。

⚫︎スケートガーデン：3月1日まで

店主の長瀬さんが、「毎日の暮らしが少しでも楽しくなり、笑顔で過ごせるように」という思いを込めて、選び抜いた、便利で楽しい生活雑貨のお店。

【最寄駅】

大井町線「二子玉川駅」から徒歩16分

田園都市線「用賀駅」から徒歩10分

【所番地】東京都世田谷区瀬田4-22-16 ハイライフ瀬田102

【電話番号】03-6411-7701

【営業時間】10:00〜18:30

【定休日】火

【ホームページ】https://isetta.tokyo/

【Instagram】https://www.instagram.com/isetta.tokyo/

「粗びきラム肉のムサカ風サンド」など、メインディッシュを丸ごと豪快に挟んだ、「ごちそうサンド」が人気のお店。

【最寄駅】大井町線「尾山台駅」から徒歩1分

【所番地】東京都世田谷区尾山台3-22-13 明治尾山台ビル1F

【電話番号】03-6432-2780

【営業時間】8:00〜22:00

※「ごちそうサンドイッチ」は11:00〜17:00の提供になります。

【定休日】不定休（※Instagramをご確認ください）

【ホームページ】https://chelsea-st-cafe.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/the_chelsea_st_cafe/

Riga Collection（自由が丘駅）

ラトビアと交流のある店主の川島さんが、現地から取り寄せた、生活に使える木工品や、食器など、質素で温もりのある、手作りの品々が並ぶお店。

【最寄駅】大井町線・東横線「自由が丘駅」から徒歩2分

【所番地】東京都目黒区自由が丘2-13-7 中居ビル1F

【電話番号】03-6421-3618

【営業時間】11:00〜18:00

【定休日】水／その他 年末年始・夏季休業有り

【ホームページ】http://riga-latvia-gbs.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/rigacollection/

ライダースジャケットなどの他、浮世絵を革に直接摺ったバッグなど、日本の職人技を取り入れたオリジナルの革製品を作り続けている工房兼ショップ。

【最寄駅】

大井町線・目黒線「大岡山駅」から徒歩12分

東急池上線「石川台駅」から徒歩6分

【所番地】東京都大田区石川町2-3-16プレステート石川台2階

【電話番号】03-6425-9995

【営業時間】11:00〜19:00

【定休日】火・水

【ホームページ】http://www.pair-slope.co.jp/

【Instagram】https://www.instagram.com/pairslope/

研究を重ねた、米粉とタピオカ粉を使い、フワフワで生のような食感を楽しめる「生マフィン専門店」。スイーツ系やお食事系の色々なマフィンが楽しめます。

【最寄駅】大井町線「戸越公園駅」から徒歩2分

【所番地】東京都品川区戸越6-19-16 1F

【電話番号】070-9394-1045

【営業時間】8:00〜18:00

【定休日】不定休（※Instagramをご確認ください）

【Instagram】https://www.instagram.com/muf_togoshi/

【ECサイト】https://muf-online.com/