早すぎる役満テンパイに、打っている本人以上に放送席や視聴者が大興奮だった。「大和証券Mリーグ2025-26」12月19日の第2試合でセガサミーフェニックス・茅森早香（最高位戦）が、南2局に役満・四暗刻の大チャンス。放送席からは「きたー！」「どうだ！？」と声が響き、ファンからも快挙達成の瞬間を待ち望む声で盛り上がった。

【映像】見る者全員大興奮！茅森早香、早すぎる役満テンパイ

茅森といえば、大量にいるプロ雀士の中でも「天才」と呼ばれる数少ない者の一人。独特な感性の持ち主で、その打牌選択により高打点のアガリが大量に生み出されることから平均打点も高め。いつしか「打点女王」と呼ばれ始めてもいる。

そんな天才かつ打点女王らしさが存分に出たのが親番・南2局だ。茅森は2万4900点持ちの3着目から上位を狙うところだったが、配牌は自風の東をはじめ、北、三万、九万と対子が4組。赤五万もあり仕掛けて混一色にしても十分に満貫が狙えるチャンスだった。

しかしこの手は予想外の方向へと伸びていく。処理しようと思っていたソウズの中から8索が対子となると、南を切って七対子のイーシャンテンに。さらに3巡目、東を暗刻にしたことでさらに手が縦へと伸び始めた。6巡目、今度は三万を暗刻にしたことで、一気に役満・四暗刻のイーシャンテンへと変化。そして8巡目、九万を暗刻にしたことで8索・北のシャンポン待ちで四暗刻テンパイ。茅森は迷わずリーチを宣言した。

8索は山にないものの、北が2枚とも残っている状況。まだ局も中盤でツモの回数もたっぷり残されている。放送席では解説を務めた朝倉康心（最高位戦）が「うわー来た！マジで！？」と声を張ると、実況・襟川麻衣子（連盟）も「これはやってきたぞ！茅森早香。どうだ―！？」と熱く伝えた。

2人の反応に感化されたように視聴者も「どうだぁいるかぁ」「いけええ」「きたきたきた！」と大興奮しながら、茅森のツモを見守っていた。その結末は、赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）が、掴んだ北をツモ切りし、茅森がロンアガリ。リーチ・対々和・三暗刻・東の跳満、1万8000点をアガると「天才ですわ」「すげえ」との声も。その後も茅森はアガリを重ねて、約7万点の大トップを取っていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

