¥ë¥Ó¥ªÊÆ¹ñÌ³Ä¹´±¡¢¤Ë¤¸¤àÃæ¹ñ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¡ÄÄ©È¯¹Ô°Ù¤òÈóÆñ¤»¤º¡ÖÆüÃæ¤Î¶ÛÄ¥´Ø·¸¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡áÊ¥¾åÎ´Íª¡ÛÊÆ¹ñ¤Î¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¤Ï£±£¹Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢°²½¤·¤Æ¤¤¤ëÆüÃæ´Ø·¸¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö²æ¡¹¤ÏÆüËÜ¤È¤Î¶¯¸Ç¤ÊÆ±ÌÁ´Ø·¸¤ò·ÑÂ³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ãæ¹ñ¤ÈÀ¸»ºÅª¤Ê¶¨ÎÏÊýË¡¤ò¸«¤¤¤À¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñÂ¦¤Î¹ÔÆ°¤ÏÈãÈ½¤»¤º¡¢ÂÐÃæÇÛÎ¸¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ·³µ¡¤Ë¤è¤ë¹Ò¶õ¼«±ÒÂâµ¡¤Ø¤Î¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤¬µ¯¤¤Æ°Ê¹ß¡¢¥ë¥Ó¥ª»á¤¬ÆüÃæ´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¥ë¥Ó¥ª»á¤Ï¡ÖºÇ¶á¤ÎÃæ¹ñ¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¤Ø¤ÎÄ©È¯¹ÔÆ°¤òÈóÆñ¤¹¤ë¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¡Ö¡ÊÆüÃæ¤Î¡Ë¶ÛÄ¥´Ø·¸¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö²æ¡¹¤ÏÈà¤é¤È¤Î´Ø·¸¤òÃÛ¤¡¢¸þ¤¹ç¤¤¡¢¶¨ÎÏ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÊÆÃæÁÐÊý¤¬¶ÛÄ¥¤È¶¨ÎÏ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊÝ¤ÄÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥ë¥Ó¥ª»á¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼½ô¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë³Î¸Ç¤¿¤ë´ØÍ¿¤òÂ»¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¼å¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¡ÊÊÆÃæÁÐÊý¤Î¶ÛÄ¥¤È¶¨ÎÏ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¡Ë¼Â¸½¤Ç¤¤ë¡×¤È¤â½Ò¤Ù¡¢Æü´Ú¤ä¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥¤¥ó¥É¤Ê¤É¤È¤Î´Ø·¸¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥ë¥Ó¥ª»á¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ò¡ÖºÇ¤â¶¯ÎÏ¤Ç´í¸±¤ÊÅ¨¡×¤È¸ø¸À¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂÐÃæ¶¯¹ÅÇÉ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸°ÂÄê²½¤òÌÜ»Ø¤¹¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Î°Õ¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ºÇ¶á¤Ï¿µ½Å¤ÊÈ¯¸À¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤â¡¢¥ë¥Ó¥ª»á¤Ï¡Ö»ä¤Î¿¦Ì³¤ÏÂçÅýÎÎ¤Î³°¸òÀ¯ºö¤ò¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤¹¤³¤È¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
