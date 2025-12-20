お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（32）が19日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1・00）に出演。笑い飯・哲夫（50）について言及した。

「女芸人No.1決定戦 THE W」をめぐる哲夫とのバトルに、粗品は「（周囲からしたら）おもろいやろうな。俺も人のやつがよかった。人のバトルやったらおもろかったけどな。絶対おもろいねん、俺以外やったら」とコメント。「絶対哲夫さんの返事は欲しいし。次、俺がなんて言うかも、俺も楽しみやもん」と述べた。

審査員を務めた粗品の辛口コメントが話題になった「THE W」。同じく審査員を務めた哲夫は、17日に放送されたFM大阪「赤maru」（水曜後2・00）で、粗品は5回コメントを求められたが、自身は2回しか発言する機会がなかったと説明。その上で「粗品の時間はもうちょっと短くてよかったなと。僕のコメントのところまで、もうちょっと回数増えるぐらいにしてもらわんと。そうじゃなかったらもう、今後はやりません」と語った。

これに対し粗品は19日、自身のYouTubeで反論。「事実、長かったです。自分のコメントは。自分だけ目立ち過ぎたなみたいな感覚は、僕も人間なんであるんですけど。これを反省しちゃったら、自分の中の筋が通らなくなる」「あなたね、大した審査コメントしてはらなかったやないですか？僕の審査時間30秒渡したとして、どうなってましたか？端的に言いますけど、後輩の方が自分より出番が回ってきてすねてるんですよ、あなた。かなりの小心者ですよ」などと苦言を呈していた。