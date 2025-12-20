¡Ú¥Ï¥ï¥¤°Ü½»¡Û¸µ¥Æ¥ìÄ«¥¢¥Ê¡¦ÂçÌÚÍ¥µª¤µ¤ó·ã²¡¤·! ¡Ö±ß°Â¡×¤Ç¤â¥Ï¥ï¥¤¤ÎÂç¼«Á³¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¡Ö0±ß¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡×4Áª
¡¡2025¡Á2026Ç¯¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¡¢ÆüÊÂ¤Ó¤Î¤è¤µ¤«¤éºÇÂç9Ï¢µÙ¤¬¼è¤ì¤ë¤¿¤á¡¢³¤³°Î¹¹Ô¤¬¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡Ö¥Ï¥ï¥¤¤ÎÍ½Ìó¤¬½çÄ´¡×¡ÊÎ¹¹Ô¶È³¦´Ø·¸¼Ô¡Ë¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤³¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡Ö±ß°Â¡×¤È¡ÖÊª²Á¹â¡×¡£¥¢¥á¥ê¥«¤òË¬¤ì¤¿¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¤â12·î6Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ë¡Ô¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¹ñºÝ¶õ¹Á¤Î¹ñºÝÀþ½Ð¸ý¤Ë¤¢¤ëcoffee beans¡¡¥é¥Æ¡¡$7.5¡áÌó1200±ß¡¡Êª²Á¡¢¹â¤Ã!!¡Õ¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡Ö¸Â¤ê¤Ê¤¯°Â¤¯¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð0±ß¤Ç¥Ï¥ï¥¤¤òËþµÊ¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ÌµÍýÆñÂê¤ò¡¢¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¡¢2021Ç¯¤ËÎ¹¹Ô¥¢¥×¥ê¡ÖNEWT¡Ê¥Ë¥å¡¼¥È¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÎ¹¹ÔÂåÍýÅ¹¡ÖÎáÏÂ¥È¥é¥Ù¥ë¡×¤ËÅ¾¿¦¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥Ï¥ï¥¤¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ë½Ð¸þÃæ¤ÎÂçÌÚÍ¥µª¤µ¤ó¤Ë¤¦¤«¤¬¤¦¤È¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÂ¨Åú¤¬!¡¡¥Ï¥ï¥¤Î¹¹Ô¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢É¬ÆÉ¤Î¾ðÊó¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¥Ï¥ï¥¤¤Ë½»¤ß»Ï¤á¤Æ2¥«·î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À½é¿´¼Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡ØÀ¤³¦¤ÇÍ£°ìÌµÆó¤Î¤¹¤Ð¤é¤·¤¤µ¤¸õ¤È¼«Á³¤¬¡¢¿Í¡¹¤ò°ú¤¤Ä¤±¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ä¹¤¯½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤ä¥Ï¥ï¥¤¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¤Ë¤¦¤«¤¬¤¦¤È¡¢¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ø¥Ï¥ï¥¤¤Î¼«Á³¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£1Ç¯Ãæ¡¢É÷¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤¯¤Æ¡¢³°¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¡È¥í¥³¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂçÌÚ¤µ¤ó¤¬¡Ö¥Ï¥ï¥¤¤ËÍè¤¿¤é¡¢ÀäÂÐ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡Ö0±ß¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡×¤¬¥È¥ì¥¤¥ë¤À¡£
¡¡¥Ó¡¼¥Á¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¥Ï¥ï¥¤¤À¤¬¡¢¤¸¤Ä¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥È¥ì¥¤¥ë¤ä¥Ï¥¤¥¥ó¥°¥³¡¼¥¹¤¬´°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÄ¶½é¿´¼Ô¸þ¤±¤Î¥Þ¥«¥×¥¦¥È¥ì¥¤¥ë¡¢½é¿´¼Ô¸þ¤±¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ø¥Ã¥É¡¢Ãæµé¼Ô¸þ¤±¤Î¥é¥Ë¥«¥¤¥È¥ì¥¤¥ë¡¢¾åµé¼Ô¸þ¤±¤Î¥³¥³¥Ø¥Ã¥É¥È¥ì¥¤¥ë¤Î4¥³¡¼¥¹¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¾¯¤·Ááµ¯¤¤·¤ÆÅÐ¤ê¡¢Äº¾å¤«¤éÆü¤Î½Ð¤ò¸«¤ë¤ÈºÇ¹â¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ø¥Ã¥É¤ÏÅÌÊâ¤Ç¤ÎÆþ¾ìÎÁ¤Ë5¥É¥ëÉ¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥¨¥ê¥¢¤ÏÆþ¾ìÎÁ¤äÍøÍÑÎÁ¤¬ÌµÎÁ¡¢0±ß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¥È¥ì¥¤¥ë¤ä¥Ï¥¤¥¥ó¥°¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢Äã»³¤¬Â¿¤¤¤Î¤ÇÆÃÊÌ¤ÊÁõÈ÷¤ÏÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ë¹»Ò¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤¹¤¬¡¢·¤¤Ï¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ÇOK¤Ç¤¹¡£Æ»Ï©¤¬ÊÞÁõ¤µ¤ì¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥Þ¥«¥×¥¦¥È¥ì¥¤¥ë¤Ï¡¢¥µ¥ó¥À¥ë¤ÇÊâ¤¯Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥Ï¥ï¥¤¤ÏÆüËÜ¤È°ã¤Ã¤Æ°ûÎÁ¤Î¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë´Ä¶¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤Ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ð¡¼¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¦¥ª¡¼¥¿¡¼¥Ü¥È¥ë¤ò·ÈÂÓ¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¿å¤òÊäµë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ÆüËÜ¤«¤é¤ÎÎ¹¹ÔµÒ¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆëÀ÷¤ß¤¬¤Ê¤¤¥È¥ì¥¤¥ë¤ä¥Ï¥¤¥¥ó¥°¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¡¢Â©¤ò°û¤à¤è¤¦¤ÊÀä·Ê¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Êâ¤¤¤¿¸å¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤ËÌá¤ê¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¥«¥¯¥Æ¥ë¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¤Î¤ó¤Ó¤ê²á¤´¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥Ï¥ï¥¤¤é¤·¤¯¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡×¡ÊÂçÌÚ¤µ¤ó¡¦°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥È¥ì¥Ã¥¥ó¥°¥³¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÂçÌÚ¤µ¤ó¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¢£Ä¶½é¿´¼Ô¸þ¤±¡Ö¥Þ¥«¥×¥¦¥È¥ì¥¤¥ë¡×¡ÊÄº¾å¤Þ¤Ç¤Î½êÍ×»þ´Ö¡§Ìó1»þ´Ö¡Ë
¡Ö¥ª¥¢¥ÕÅç¤ÎÅìÃ¼¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ»Ï©¤¬¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥ÈÊÞÁõ¤µ¤ì¡¢·¹¼Ð¤â´Ë¤ä¤Ç¡¢Æ»Éý¤â¹¤á¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤ó¤ä¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤ÇÍè¤é¤ì¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥ó¥À¥ë¤È¤¤¤¦Ä¶·ÚÁõ¤ÇÊâ¤¯Êý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ÅÐ»³·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤Êý¤ä¥·¥Ë¥¢¤ÎÊý¤â°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£µ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥¯¥¸¥é¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÆÃÄ§Åª¤ÊÅôÂæ¤ÈÀÄ¤¤³¤¸¶¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬Èþ¤·¤¯¡¢´ã²¼¤Ë¤Ï¥Þ¥«¥×¥¦¥Ó¡¼¥Á¤¬¹¤¬¤ê¡¢¥µ¡¼¥Õ¥¡¡¼¤¿¤Á¤âÂçÀª¤¤¤ë¡£¥Û¥Î¥ë¥ë»ÔÆâ¤«¤é¤Ï¼Ö¤ÇÌó30Ê¬¡£¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ÆÊØÍø¤ÊÎ©ÃÏ¤Ë¤¢¤ë¡£
¢£½é¿´¼Ô¸þ¤±¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ø¥Ã¥É¡×¡ÊÄº¾å¤Þ¤Ç¤Î½êÍ×»þ´Ö¡§Ìó1»þ´Ö¡Ë
¡¡¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ø¥Ã¥É¤Ø¤Ï¥ï¥¤¥¥¡¦¥È¥í¥ê¡¼¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥¤¥ó¡¢¸ø¶¦¥Ð¥¹¤Ê¤É¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£Äº¾å¤«¤é¤Ï360ÅÙ¤ÎÄ¯Ë¾¤¬³Ú¤·¤á¡¢¥ï¥¤¥¥»ÔÆâ¤â°ìË¾¤À¡£¡Ö¤³¤³¤«¤é¸«¤ëÆü¤Î½Ð¤Ï¡¢ºÇ¹â¤Ë¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂçÌÚ¤µ¤ó¡£
¡¡Äº¾å¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢¿ô¥«½ê¤Î¡Ö¥Ó¥å¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç°ã¤Ã¤¿É÷·Ê¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¾å¤ê¤È²¼¤ê¤Ç¤ÏÊÌ¥ë¡¼¥È¤òÁª¤Ö¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë°ã¤Ã¤¿¥Ï¥ï¥¤¤ÎÉ÷·Ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ø¥Ã¥É¤ÏÍÄÃÕ±à¤¯¤é¤¤¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤â³Ú¡¹¤ÈÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥·¥Ë¥¢¤ÎÊý¤â³Ú¤·¤á¤ë¥È¥ì¥¤¥ë¥³¡¼¥¹¤Ç¤¹¡×
¢£Ãæµé¼Ô¸þ¤±¡Ö¥é¥Ë¥«¥¤¡¦¥Ô¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥È¥ì¥¤¥ë¡×¡ÊÄº¾å¤Þ¤Ç¤Î½êÍ×»þ´Ö¡§Ìó1»þ´Ö¡Ë
¥é¥Ë¥«¥¤¥Ó¡¼¥Á¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÁ´ÊÆ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¿Íµ¤¥Ó¡¼¥Á¡£¤½¤Î¶á¤¯¤Ë¥È¥ì¥¤¥ë¥³¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¡£½»Âð³¹¤ä¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ê¤É¤âÎÙÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤³¤Ï¡Ø¼«Á³¤Î¤Ê¤«¤òÅÐ¤ë´¶¤¸¡Ù¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥´¥Ä¥´¥Ä¤Î´ä¾ì¤ä¡¢ÊÞÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¨¥ê¥¢¤â¤¢¤ê¡¢Æ»Éý¤Ï¤«¤Ê¤ê¶¹¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®³ØÀ¸¤Ê¤é¤ÐÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£»ä¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¾®³Ø4Ç¯À¸¤Ç¤¹¤¬¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÅÐ¤Ã¤Æ¡¢¡È±Ç¤¨¥¹¥Ý¥Ã¥È¡É¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Á³ÇÉ¤Î¥È¥ì¥¤¥ë¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡×
¢£¾åµé¼Ô¸þ¤±¡Ö¥³¥³¥Ø¥Ã¥É¥È¥ì¥¤¥ë¡×¡ÊÄº¾å¤Þ¤Ç¤Î½êÍ×»þ´Ö¡§Ìó1»þ´Ö¡Ë
¡Ö¥³¥³¥Ø¥Ã¥É¥È¥ì¥¤¥ë¤Ï¡¢ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀïÃæ¤Ë·³»öÌÜÅª¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Å´Æ»¤ÎÀþÏ©À×¤ò¡¢¥È¥ì¥¤¥ë¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀ°È÷¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áµÞ¸ûÇÛ¤Î³¬ÃÊ¤â¤¢¤ê¡¢±¿Æ°ÉÔÂ¤À¤Ã¤¿»ä¤Ï¡ØÅÐ¤êÀÚ¤ì¤ë¤«¤Ê¡Ù¤ÈÉÔ°Â¤À¤é¤±¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤é¡¢ÅÐ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÄº¾å¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤È¡¢¥Ï¥ï¥¤¤ò¸«²¼¤í¤¹Àä·Ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£360ÅÙ¤Î¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¹¡×¤È´¶Æ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÂçÌÚ¤µ¤ó¡£
¡¡Äº¾å¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤ÇÅÚ¤¬¤à¤½Ð¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢·¤Äì¤¬³ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥³¥³¥Ø¥Ã¥É¤Ï¡¢»³¤ÎÈ¿ÂÐÂ¦¤«¤éÆü¤¬ÅÐ¤ë¤Î¤Ç¡¢¸áÁ°8»þ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤ÏÆü±¢¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½ë¤µÂÐºö¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¸áÁ°Ãæ¤ÎÁá¤¤»þ´Ö¤ËÅÐ¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡×