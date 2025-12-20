¡Ú¥Ï¥ï¥¤°Ü½»¡Û¸µ¥Æ¥ìÄ«¥¢¥Ê¡¦ÂçÌÚÍ¥µª¤µ¤ó·ã²¡¤·! ¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ò¤á¤°¤ì¤ë¾èÇÏÂÎ¸³
¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¡Ø¥´¥¸¥é¡Ù¡ØLOST¡Ù¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è¤ä¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Î»£±ÆÃÏ¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ï¥ï¥¤¡£¤½¤ó¤Ê¥í¥±ÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Âç¥¹¥±¡¼¥ë¤Î¼«Á³¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¼«Á³ÊÝ¸î¸ø±à¡Ö¥¯¥¢¥í¥¢¡¦¥é¥ó¥Á¡×¤À¡£
¡¡¥ª¥¢¥ÕÅçËÌÅìÉô¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡Ô¸ÅÂå¤Ë¤Ï²¦Â²¤·¤«Î©¤ÁÆþ¤ë¤³¤È¤¬µö¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿À»¤Ê¤ëÅÚÃÏ¡Õ¤È¤¢¤ê¡¢¿ô¡¹¤Î¿ÀÏÃ¤¬¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»³¡¹¤äÁð¸¶¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ó¡¼¥Á¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢¹¤µ¤Ï4000¥¨¡¼¥«¡¼¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥àÌó346¸ÄÊ¬¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤âÍÌ¾¤À¡£
¡¡2021Ç¯¤ËÎ¹¹Ô¥¢¥×¥ê¡ØNEWT¡Ê¥Ë¥å¡¼¥È¡Ë¡Ù¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÎ¹¹ÔÂåÍýÅ¹¡ÖÎáÏÂ¥È¥é¥Ù¥ë¡×¤ËÅ¾¿¦¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥Ï¥ï¥¤¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ë½Ð¸þÃæ¤Î¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦ÂçÌÚÍ¥µª¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥¢¥í¥¢¡¦¥é¥ó¥Á¡×¤Ç¤Î¼«Á³ÂÎ¸³¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÁÔÂç¤Ê¼«Á³¤Î¤Ê¤«¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£¡Ø±Ç²è¥í¥±ÃÏ¥Ä¥¢¡¼¡Ù¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥Ä¥¢¡¼¡Ù¡ØE¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥Ð¥¤¥¯¥Ä¥¢¡¼¡Ù¤Ê¤É¡¢³Ú¤·¤ßÊý¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¿Íµ¤¤Î¡Ø¾èÇÏ¥Ä¥¢¡¼¡Ù¤òÂÎ¸³¡£¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤òÇÏ¤Ë¾è¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢2»þ´Ö¤«¤±¤ÆÂç¼«Á³¤ò¤á¤°¤ë¥Ä¥¢¡¼¤Ë´¶Æ°¤Ç¤¹¡×
¡¡Æ±¸ø±à¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡ÔÂÀÊ¿ÍÎ¤ò°ìË¾¤¹¤ë¹âÂæ¤«¤é¥«¥¢¥¢¥ô¥¡·ÌÃ«¤ò¤á¤°¤ë¥³¡¼¥¹¡£µ¨Àá¤Ë¤è¤êÇÏ¤«¤é¥Û¥¨¡¼¥ë¥¦¥©¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¡£¤Þ¤¿±Ç²è¥í¥±ÃÏ¤Î¤Ê¤«¤â»¶ºö¡£ÀÅ¤«¤Ê¿¹¤Î¤Ê¤«¤äÌ¤ÊÞÁõ¤ÎÆ»¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÇÏ¤Ë¾è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¯¥¢¥í¥¢¤ÎÁÔÂç¤Ê·Ê¿§¤ä¡¢¾ÝÄ§Åª¤Ê¥«¥¢¥¢¥ô¥¡¤Î¡Ö¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡×·ÌÃ«¤òÄ¯¤á¤é¤ì¤ë¡Õ¤È¤¢¤ë¡£ÎÁ¶â¤Ï13ºÐ°Ê¾å154.95¥É¥ë¡¢10¡Á12ºÐ74.95¥É¥ë¡Ê2025Ç¯12·î10Æü¸½ºß¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÂçÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼«Á³¤Î¤Ê¤«¤ËÄ¥¤é¤ì¤¿¥ï¥¤¥ä¡¼¥í¡¼¥×¤ò¡¢¥×¡¼¥ê¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë³ê¼Ö¤ò»È¤Ã¤Æ³ê¤ê¹ß¤ê¤ë¥¸¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤â¡¢¥¹¥ê¥ëËþÅÀ¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÉßÃÏÆâ¤Î¥«¥¢¥¢¥ô¥¡·ÌÃ«¤Ë7¥³¡¼¥¹¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥Ç¥Ã¥¤«¤é¥´¡¼¥ë¥Ç¥Ã¥¤Þ¤Ç¤Ë2¤Ä¤Î¶¶¤òÅÏ¤ê¡¢Ìó6km¤Î¥³¡¼¥¹¤ò¤á¤°¤ë¤È¤¤¤¦¡£½êÍ×»þ´Ö¤Ï2»þ´ÖÈ¾¤«¤é3»þ´Ö¡£
¡¡ºÇÄ¹¤Î¥¸¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤ÏÌó400m¡£ºÇÂç¹âÄãº¹¤ÏÌó30m¤Ç¡¢´ã²¼¤Ë¹¤¬¤ëÂçÁð¸¶¤ä¡¢¥³¥ª¥é¥¦»³Ì®¤ËÏ¢¤Ê¤ë»³¡¹¤ÈÂç¶õ¤¬ËþµÊ¤Ç¤¤ë¶õÃæ»¶Êâ¤Ï¡¢Âç¿Í184.95¥É¥ë¡¢»Ò¤É¤â134.95¥É¥ë¡ÊÁ÷·Þ¤Ê¤·¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥¢¥í¥¢¡¦¥é¥ó¥ÁÆâ¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥Æ¥£¡¦¥Ñ¥Ã¥Ä¡¦¥«¥Õ¥§¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¿·Á¯¤ÊÃÏ¸µ¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥Õ¡¼¥É¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡Ö¥í¥³¥â¥³¡×¡Ö¥¯¥¢¥í¥¢¡¦¥ª¥à¥ì¥Ä¡×¡Ö¥í¡¼¥«¥ëÉ÷¥Ù¡¼¥³¥ó¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡×¡£¥é¥ó¥Á¤Ï100¡óËÒÁð»ô°é¤Î¥¯¥¢¥í¥¢»º¥Ó¡¼¥Õ¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¥Ñ¥ó¥ª¥í¡¦¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
¡¡¤É¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤â¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¡¼¤À¤¬¡¢·Ú¿©¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¥á¥Ë¥å¡¼¤âËÉÙ¤Ë¤½¤í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£