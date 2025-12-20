¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥í¡¼¤Î¿·ºî¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¯¡×¥«¡¼¥É¥ê¡¼¥À¡¼¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼¤¹¤®¤ë¤ó¤À¤¬
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¤ªµÙ¤ßÃæ¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇµÏ¿¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡Ö»×¤¤½Ð¡×¡½¡½¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÂçÎÌ¤Ê¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¤ò¡¢¸úÎ¨¤è¤¯Å¾Á÷¤·¤ÆÂçÀÚ¤ËÊÝÂ¸¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤Ç¤Ï¡¢12·î27ÆüÈ¯Çä¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëBUFFALO ¡Ê¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥í¡¼¡Ë¤Î¥«¡¼¥É¥ê¡¼¥À¡¼¡ÖBSCR520MG¡× ¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¹¥Þ¥Û¤Ë¥Ô¥¿¥Ã¤ÈÅ½¤êÉÕ¤±¤Æ¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ò¥·¥å¥·¥å¤Ã¤ÈÅ¾Á÷¤Ç¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤Îµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ
¥¹¥Þ¥Û¤Ë¥Ô¥¿¥Ã¤È¸ÇÄê¡£¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥«¡¼¥É¥ê¡¼¥À¡¼
¡ÖBSCR520MG¡×¤Ï¡¢MagSafeÂÐ±þ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¡¢Type-CÀÜÂ³¤Î¥«¡¼¥É¥ê¡¼¥À¡¼¡£³Æ¼ïSD/microSD¥«¡¼¥É¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¾ï¤Î¥«¡¼¥É¥ê¡¼¥À¡¼¤À¤È¤Ö¤é²¼¤¬¤Ã¤ÆÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Ë¥Ô¥¿¥Ã¤È¸ÇÄê¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¥Ç¡¼¥¿Å¾Á÷»þ¤Ë³°¤ì¤Ë¤¯¤¯¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥³¥Í¥¯¥¿ÉôÊ¬¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¡¢¸ü¤á¤Î¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤ò¤Ä¤±¤¿¾õÂÖ¤Ç¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£¤µ¤é¤Ë¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÏÄ¹¤µÌó11cm¤ÈÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥±¡¼¥¹¤ò¤Ä¤±¤¿iPhone 17 Pro Max¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¤¤á¥µ¥¤¥º¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
¥Ç¡¼¥¿Å¾Á÷Ãæ¤ËµÞÂ®½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÀÚ¤ì¤Î¿´ÇÛ¤Ê¤·¡ª
ºÇÂç95W¤ÎUSB PD¥Ñ¥¹¥¹¥ë¡¼µëÅÅ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢USB PDÆþÎÏ¥Ý¡¼¥È¤Ë½¼ÅÅ´ï¤òÀÜÂ³¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Ç¡¼¥¿Å¾Á÷Ãæ¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤òÆ±»þ¤ËµÞÂ®½¼ÅÅ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
4KÆ°²è¤Ê¤ÉÂçÍÆÎÌ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÅ¾Á÷¤¹¤ëºÝ¤â¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÀÚ¤ì¤Î¿´ÇÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥«¡¼¥É¥¹¥í¥Ã¥È¤Î¤Õ¤¿ÉôÊ¬¤ò³«¤¯¤È¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÁáÊÑ¤ï¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ëÅ¾Á÷¤â¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ï¥ó¥º¥Õ¥ê¡¼¤ÇºÑ¤Þ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂçÍÆÎÌ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤â¹âÂ®Å¾Á÷
Å¾Á÷Â®ÅÙ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡©
Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£UHS-IIµ¬³Ê¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥«¡¼¥É¥¹¥í¥Ã¥ÈÅëºÜ¤Ç¡¢ÂçÍÆÎÌ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¹âÂ®Å¾Á÷¡ÊÍýÏÀÃÍºÇÂç312MB/s¡Ë¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¤è¡£
¥¹¥Þ¥Û¤Ë¥Ô¥¿¥Ã¤È¸ÇÄê¡¦¥Ç¡¼¥¿Å¾Á÷¤·¤Ê¤¬¤éµÞÂ®½¼ÅÅ¡¦¹âÂ®Å¾Á÷¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤À¤é¤±¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼¤Ê¡ÖBSCR520MG¡×¤Ç¡¢¤³¤ÎÅßµÙ¤ß¤Ï¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¤ò¿´ÃÖ¤¤Ê¤¯ÂçÎÌ»£±Æ¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ü¥Ö¥é¥Ã¥¯
¡ü¥Û¥ï¥¤¥È
¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä»ÅÍÍ¡¢²Á³Ê¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ê¤É¤Ï¼¹É®Åö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Source:Amazon.co.jp