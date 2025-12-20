レイザーラモンHGの妻・住谷杏奈、息子＆娘顔出し 家族4ショットに反響「素敵な誕生日」「みんな顔が似てる」
【モデルプレス＝2025/12/20】お笑いタレントのレイザーラモンHGの妻で、タレントや実業家として活躍する住谷杏奈が12月19日、自身のInstagramを更新。家族4人でのショットを公開し、話題を集めている。
【写真】50歳人気芸人「みんな顔が似てる」家族全員顔出しショット
住谷は12月18日に50歳を迎えたHGの誕生日を家族で祝ったことを報告。「50代になっても健康第一で無理せずにお仕事頑張ってくださいねー」とHGへのメッセージをつづり、HGと住谷が並び、娘と息子で2人を挟んだ家族4人での写真を披露した。
この投稿に「おめでとうございます」「素敵な誕生日」「可愛い」「家族愛」「みんな顔が似てる」「憧れ夫婦」などとコメントが集まっている。
HGと住谷は、2006年8月8日に結婚。2008年7月に長男が、2011年5月には長女が誕生している。（modelpress編集部）
◆住谷杏奈、家族写真を公開
◆住谷杏奈の投稿に反響
