年末が近づいてくると気になるのがテレビの特番だ。今年も各局が総力をあげて作る特番が放送される。

家族みんなで楽しめる『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』（テレビ朝日系）は、昨年の年末特番で世帯視聴率11.5％（ビデオリサーチ調べ／関東地区）を記録。人気バラエティ『アメトーーク』（テレビ朝日系）は、昨年よりも放送時間を拡大し、なんと6時間のスペシャルを放送する。

さまざまな特番が予定されているなかで、実際に視聴者が楽しみにしているのはどの番組なのか？そこで本誌はWEBアンケートツール「Freeasy」にて、20〜60代の男女500人を対象に「絶対に観たい年末特番」についてアンケート調査を実施した。

第3位は『M-1グランプリ2025』（ABCテレビ・テレビ朝日系）。

漫才の王者を決める大会で、今年21回目となるM-1グランプリ。初回から毎年欠かさず観ているというファンもおり、アンケートでは《毎年恒例》という声が多くあがった。毎年のように審査員のコメントも話題となるが、今年はフットボールアワー・後藤輝基（51）とミルクボーイ・駒場孝（39）が初めて審査員に加わった。

《自分が一番と思ったコンビと本物の一番のコンビを比べたい》という声もあったが、生放送中に自身で採点をして優勝を予想するというのも楽しみ方の一つのようだ。優勝すれば一夜にして大ブレイクするコンビが生まれる大会ということもあり、今から放送を心待ちにしている人も少なくない。今年11521組の頂点に立つのはいったいどの漫才師なのだろうか。

《お笑いが好きで、第一回大会から必ず毎年リアルタイムで見ていて、その通例行事を今年も必ず達成したいため》

《毎年見ている。今日本で1番面白い賞レースだと思う》

《漫才の頂上決戦は見逃せない》

《M-1の時期がやってくると年末だなーと感じる。一年で一番楽しみにしてます》

第2位は『孤独のグルメ2025大晦日スペシャル おかわりは、五郎セルフで運びます！』（テレビ東京系）だ。

松重豊（62）主演の『孤独のグルメ』は深夜ドラマで人気を博し、これまで10のテレビシリーズが放映されている。幅広い年代に根強い人気を誇り、今年1月には劇場版も公開。大晦日のスペシャルドラマは2017年から放送されるようになり、毎年楽しみにしているという人も多い。

派手な演出はないものの、“ひとり飯”を噛みしめる幸せを丁寧に描いた内容が多くの視聴者を癒しているようで、アンケートでも《ほのぼのとしててゆったりと見れるから》という声が男性を中心に目立った。何かと慌ただしい年末に、ほっこりと穏やかなひとときをくれる同作が2位にランクインした。

《作品のファンで、のんびり観ることができるから》

《グルメを楽しみながらゆっくり年末を過ごすことができるから》

《最近の恒例になってきている。深く考えずにゆったり楽しめるのがいい》

《騒がしくなく、ほんのりできる》

第1位は、大晦日の定番『第76回NHK紅白歌合戦』（NHK）。

近年は視聴率で苦戦することもあるものの、《恒例行事》《なんやかんや言っても定番だから》といった声が圧倒的に多かった『紅白』。今年はRADWIMPSや星野源（44）、玉置浩二（67）などの出演が次々と追加発表されて話題になっている。朝ドラ『あんぱん』の紅白特別編＆スペシャルステージも決定しており、期待が高まっているようだ。

アンケートでは《まだ聴いたことのない今年流行った「曲」も聴きたい》という声も。さまざまな世代・ジャンルのアーティストが集い、今年の音楽シーンを一気に振り返ることができるというのも『紅白』ならではの魅力だろう。

《毎年観ているし年末という雰囲気を味わいたい》

《毎年恒例で、これを見ないと1年が終わらないから》

《毎年観ていて今のトレンドもわかる》

《現在どんな人や、グループや、歌が流行っているのか知りたいから》