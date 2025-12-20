「黒、重たく見える問題」→ 解決！【ユニクロ】大人の洗練見え♡「ネイビーアイテム」

黒だとどうしても重く見える……そんな悩みをすっと解消してくれそうなのが、【ユニクロ】の「ネイビーアイテム」。深みのある色味なのに、黒よりも軽やかで上質に映りそうなのが魅力です。そんな、大人が取り入れやすい “洗練ネイビー” の名品を厳選してお届けします。トップス、ボトムス、小物と自分に合う一品を見つけて、いつもの装いを刷新してみて。

襟付きできちんと感がより一層アップ！

【ユニクロ】「メリノポロセーター」\1,990（税込・セール価格）

極細メリノウール100％ならではのほのかなツヤが、大人のネイビーをすっきり引き立ててくれそうな一枚。暖かさはしっかりありつつ、襟付きのデザインによって自然と端正な印象へ導いてくれそうです。短めの丈とコンパクトなシルエットはワイドパンツやスカートとも合わせやすく、手持ちボトムスになじみやすそうなのも魅力。デイリーに使えるうえに、洗濯機でケアできて扱いやすそうなのも高ポイントです。

脚のラインが目立ちにくくすっきり見えそう

【ユニクロ】「ジャージーバレルレッグパンツ」\3,990（税込）

公式オンラインストアによると「ハリ感があり、裏面がなめらかな肌あたりでラクにはける」という素材を採用した一本。カジュアルなステッチワークがアクセントになり、ネイビーでも重たく見えずすっきりした印象に整いそうです。ゆとりのあるバレルシルエットは、体のラインを拾いにくいのも安心ポイント。後ろのフラップポケットがほどよいメリハリを添えて、デイリーに頼れる一本となりそうです。

重ねてもネイビー & Vネックなら洗練された印象に

【ユニクロ】「パフテックコンパクトベスト」\4,990（税込）

公式オンラインストアによると「中空糸で作られた高機能中綿が空気を閉じ込めるから暖かい」という、防寒アイテムとして心強いベスト。羽織ってもインナーにしても、Vネック & ネイビーなら黒よりもやわらかな印象に映りそう。撥水性や速乾性があり、付属の収納袋に入れて持ち歩けるため、雨の日や旅行シーンにも取り入れやすい一枚です。

大きめサイズでも品よく持てそう

【ユニクロ】「2WAYユーティリティバッグ」\3,990（税込）

「内ポケットが3つ、外ポケットが2つあるので仕分けしやすく使いやすい」（公式オンラインストアより）、オンオフ頼れそうなバッグ。大きめサイズでもネイビーなら重たさを出さず、上品にまとまりそうです。背面にはスーツケースのハンドルを通せるベルトがあり、移動の多い日にも扱いやすい仕様。撥水加工が施されており、天気が不安定な日にも取り入れやすいのも嬉しいところ。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K