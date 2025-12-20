元おニャン子・渡辺美奈代、100均グッズ使用の手作りクリスマスケーキ披露「お店のケーキみたい」「可愛くて素敵」と反響
【モデルプレス＝2025/12/20】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が12月18日、自身のInstagramを更新。手作りのクリスマスケーキを披露した。
【写真】56歳元おニャン子「プロの腕前」100均グッズ使用した手作りケーキ
渡辺は「ちょっと早いクリスマスケーキ」とクリスマスケーキと、作っている途中の様子や材料などを公開。ケーキはシフォンケーキにクリームを塗り、いちごとブルーベリーで飾り付けられているもので「シフォンケーキをデコレーションしました！今回はDAISOの紙の型で作りました 便利」と綴った。
この投稿に、ファンからは「お店のケーキみたい」「プロの腕前」「すごく美味しそう」「可愛くて素敵」「家族が羨ましい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆渡辺美奈代、手作りクリスマスケーキ披露
◆渡辺美奈代の手作りケーキに反響
