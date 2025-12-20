È¢º¬5¶è¤Ë¡Ö¿ÀÍÍ¤òºî¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡¡¹Í¤¨¤ëÁª¼ê¤Î¾Íè¡Ä¡È5¶¯¡É°Ê³°¤Ç·Ù²ü¤µ¤ì¤ëÉúÊ¼¤ÎÆÈ¼«ÀïÎ¬¡½¡½ÄëµþÂç¡¦ÃæÌî¹§¹Ô´ÆÆÄ
È¢º¬±ØÅÁÃíÌÜ¹»¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¡ÄëµþÂç¡¦ÃæÌî¹§¹Ô´ÆÆÄ¡¿¸åÊÔ
¡¡ÍèÇ¯1¡¢2·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè102²óÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ï¡¢3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹²¦¼Ô¡¦ÀÄ³ØÂç¡¢½Ð±À±ØÅÁ¤òÀ©¤·¤¿Ô¢ÕÜ±¡Âç¡¢Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤òÀ©¤·¤¿¶ðÂç¤Ë²Ã¤¨¡¢Á°²óÂç²ñ4°Ì¤ÎÁáÂç¤ÈÆ±5°Ì¤ÎÃæÂç¤¬¡È5¶¯¡É¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤¬¡¢ËÜÌ¿ÉÔºß¤Îº®ÀïÌÏÍÍ¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥À¡¼¥¯¥Û¡¼¥¹¤Î°ì³Ñ¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬19Ç¯Ï¢Â³27ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëÄëµþÂç¤À¡£¡Ö5¶¯Êø¤·¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Ê¤¬¤é¡¢ÃæÌî¹§¹Ô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁª¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤Ë·Ò¤²¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¡£»³¾å¤ê¤Î5¶è¤Ë¡Ö¿ÀÍÍ¤òºî¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÆÈ¼«¤ÎÀïÎ¬¤ò´Ó¤¯ÍýÍ³¤È¤Ï¡£¡ÊÊ¹¤¼ê¡áº´Æ£ ½Ó¡¢Á°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ¡Ë
¡¡¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ
¡½¡½±ØÅÁ¤Ç¤Î5¶¯Êø¤·¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Áª¼ê¼çÆ³¤ÇÎ©¤Æ¤¿ÌÜÉ¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í5¶¯¤òÊø¤¹¤Ë¤Ï¡¢¾å¤Ë¤¤¤ëÀÄ³ØÂç¤ä¶ðß·Âç¡¢¹ñ³ØÂç¤òÅÝ¤·¤ÆÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¤°¤é¤¤¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤â¤¦¸åÊý»Ù±ç¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡£Á´ÆüËÜ¤Î»þ¤Ï¡¢1½µ´ÖÁ°¤ÎÄ´À°¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÌÜÉ¸¤Ï5°ÌÆâ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ï3°Ì¤âÌÜ»Ø¤»¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¤¢¤¨¤Æ¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Í¾·×¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡£¤¿¤Ö¤ó¡¢Ä´À°¤¬¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â²¼Êý½¤Àµ¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤ëÁ°¤«¤é°ú¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ä¤é¤»¤Æ¤ß¤Æ¡¢Áª¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤Ë·Ò¤²¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×
¡½¡½Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ï¡¢¼Æ¸ÍÎËÂÀÁª¼ê¡Ê4Ç¯¡Ë¤ò1¶è¤ËÃÖ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁöÎÏ¤È·Ð¸³¤«¤é¸åÈ¾¶è´Ö¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¯ÍÑ¤Î°Õ¿Þ¤Ï¡¢¤É¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¡Ö¼Æ¸Í¤Ï¡¢ºòÇ¯¡¢½ÕÀè¤Ë¸Î¾ã¤·¤Æ´ØÅì¥¤¥ó¥«¥ì¤Ë½Ð¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤à¤ê¤ä¤ê¹ç¤ï¤»¤¿Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁÍ½Áª²ñ¤Ï1ÁÈÌÜ¤Ë½Ð¤·¤¿¤±¤É¡¢¥À¥á¡Ê23°Ì¡Ë¤Ç²Æ¹ç½É¤â¥±¥¬¤·¤Æ¡¢½Ð±À¤Ë¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡ØÁ´ÆüËÜ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆñ¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ¿Í¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤È¼þ°Ï¤Î¿ä¤·¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¡¢11°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢È¢º¬¤ÏÈùÌ¯¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤½¤Î2½µ´Ö¸å¤Ë28Ê¬26ÉÃ½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç»ä¤â´ª°ã¤¤¤·¤Æ3¶è¤ËÃÖ¤¤¤¿¤é17°Ì¤ÇÂç¥Ö¥ì¡¼¥¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£·ÑÂ³¤·¤ÆÎý½¬¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë»¬¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éÈ¢º¬¤ò½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢¥ì¡¼¥¹¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢Îý½¬¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Ê¤µ¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¤³¤Î²Æ¤°¤é¤¤»¬¤¬Íî¤Á¤ÆÍè¤Æ¡¢µ¯ÍÑ¤ÎÌÜ½è¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×
¡½¡½¼Æ¸ÍÁª¼ê°Ê³°¤Ë¸õÊä¤Ï¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¡ÖÅçÅÄ¡Ê¹¸´õ¡¦4Ç¯¡Ë¤ä¸¶¡ÊÍªÂÀ¡¦3Ç¯¡Ë¤¬¸õÊä¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Èà¤é¤ò1¶è¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤È1¶è¤È2¶è¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢Èà¤é¤ò¸å¤í¤Î¶è´Ö¤ËÃÖ¤¯¤³¤È¤Ç¼Æ¸Í¤Ë¤Ï¡Ø¤¦¤·¤í¤â¶¯¤¤¤«¤éµ¤³Ú¤ËÁö¤í¤¦¡£¥È¥Ã¥×¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤éÉÃº¹¤ÇÍè¤¤¤è¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÇÂ¿¾¯¤Ïµ¤¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥ì¡¼¥¹Ãæ¡¢ÀèÆ¬½¸ÃÄ¤«¤éÎ¥¤ì¤¿»þ¤Ï¥È¥Ã¥×¤È30ÉÃ¤°¤é¤¤º¹¤¬¤Ä¤¯¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¤Î°ÕÃÏ¤È²æËý¤ÎÁö¤ê¤ò¤·¤Æ12ÉÃº¹¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤¬Æï²¬¡ÊÍ³¹À¡¦3Ç¯¡Ë¤Î¶è´Ö¾Þ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÄëµþÂç¤Ï¡¢½Ð±À±ØÅÁ8°Ì¡¢Á´ÆüËÜ¤Ï6°Ì¤È½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£¸Ä¤Ç¤âÀ®Ä¹¤¬Ãø¤·¤¯¡¢¤È¤ê¤ï¤±Æï²¬¤ÏÂç³Ø¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Â¾¹»¤«¤é·Ù²ü¤¹¤ëÀ¼¤â¡Ä²ÝÂê¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤ÏÂçË¤¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×
¡½¡½Æï²¬Áª¼ê¤Ï¡¢º£µ¨¡¢¹¥Ä´¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÖÆï²¬¤Ï1Ç¯À¸¤Î»þ¡¢ÊüËÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ëÃæ¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ä¤ë¤Î¤«¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¡¢½ë¤«¤í¤¦¤¬´¨¤«¤í¤¦¤¬Îý½¬¸å¤Ï¥¢¥¤¥·¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢É¬Í×¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ»×¤¦»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤éº£Ç¯¤Î½Õ¤«¤é¤¢¤Þ¤ê¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂÎ¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤Æ¡¢¥±¥¢¤âÆü¾ïÅª¤Ë¤³¤Ê¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥¢¥¤¥·¥ó¥°¤¬É¬¤º¤·¤âÉ¬Í×¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²Æ¤Ë¤Ï1000¥¥í°Ê¾å¤òÁö¤ê¡¢¥¿¥Õ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾ï¤Ë¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤ÆÎý½¬¤ò¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Î¾õÂÖ¤ä¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Áö¤ë¤³¤È¤Ë¥×¥é¥¹¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÌÌ¤¬½¼¼Â¤·¤¿¤³¤È¤Ç¶¥µ»ÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½Á´ÆüËÜ¤Î6°Ì¡¢Æï²¬Áª¼ê¤ò»Ï¤á¡¢¸Ä¡¹¤ÎÁª¼ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤¬¸²Ãø¤Ç¡¢¤³¤³¤Ë¤¤ÆÂ¾Âç³Ø¤¬¤«¤Ê¤êÄëµþÂç¤ò·Ù²ü¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤Ï¼Ò¸ò¼Îá¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¡¢¤¦¤Á¤ÏËÜÈÖ¤¬¥À¥á¤Ê¤Î¤Ç¡£¤¿¤À¡¢¼çÎÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢4Ç¯À¸¤ÎÆ£ËÜ¡ÊÍºÂç¡Ë¤ÎÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢1Ç¯À¸¤ÎÀãÅÄ¡Ê·½¾¡Ë¤â¤ª¤â¤·¤í¤¤¡£¸Î¾ã¤Ç·ÑÂ³¤·¤ÆÎý½¬¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¾åÈø¥Ï¡¼¥Õ¤Ç¤Ò¤È¤ê¤Ç²¡¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ62Ê¬30ÉÃ¤ò½Ð¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ë¤¤ÆÁª¼êÁØ¤¬¾¯¤·¸ü¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤¦¤Á¤ÏÂçË¤¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¦¤Á¤Î³ØÀ¸¤â´Þ¤á¤ÆºÇ¶á¤Î³ØÀ¸¤ÏÎ®¤ì¤Ë¾è¤é¤Ê¤¤¤ÈÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÇÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ëÀ¥¸Å¡ÊÍøÉ§¡Ë¤µ¤ó¤äÅÏÊÕ¹¯¹¬¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¡×
¡¡Âè102²óÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ï¡¢µÏ¿²ñ¤Ê¤É¤Ç¹¥¥¿¥¤¥à¤¬Â³½Ð¤·¡¢¤«¤Ê¤ê¹âÂ®²½¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¶è´ÖÇÛÃÖ¤Ê¤É´ÆÆÄ¤ÎºÓÇÛ¤¬ÎãÇ¯°Ê¾å¤Ë½Å¤ß¤òÁý¤·¤Æ¤¯¤ë¡£
5¶¯¤ÇÆÃ¤Ë¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¥Á¡¼¥à¡Ö2¶è¤òÃ¯¤¬Áö¤ë¤Î¤«¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡½¡½º£²ó¤ÎÈ¢º¬¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢Í½ÁÛ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡Ö¤É¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤â±ýÏ©¤ÏºÇ½é¤«¤éÆÍ¤Ã¹þ¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢1¶è2¶è3¶è¤ò°ì¶è´Ö¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ï»³¤Ç¤¹¤Í¡£5¶è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢¤¦¤Á¤Ï¿ÀÍÍ¤òºî¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ºî¤ì¤Ð¾¡¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢»ä¤Ï¤½¤ÎÁª¼ê¤Î¾Íè¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¡¢¤É¤³¤Ç¤âÁö¤ì¤ë¶¯¤¤Áª¼ê¤òºî¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Ê¤Î¤Ç¡¢5¶è¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤Ï¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¡£¤¦¤Á¤ÏÉüÏ©¤ÇÁ°¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤ª¤â¤·¤í¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È6¶è¡¢7¶è¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Á´ÆüËÜ¤Î¤è¤¦¤ËÈ¢º¬¤â¤Ä¤Ê¤®¶è´Ö¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤É¤Î¶è´Ö¤Ç¤â¥¨¡¼¥¹¤òÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½5¶¯¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢º£µ¨¡¢ÆÃ¤Ë¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¤É¤³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡ÖÃæ±ûÂç¤Ç¤¹¡£Ãæ±ûÂç¤¬¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï5¶è¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¤·¡¢»ä¤Ê¤é¿¦¿Íµ¤¼Á¤ÎÎ¯ÃÓ¡Ê°ìÂÀ¡Ë·¯¡Ê4Ç¯¡Ë¤ò5¶è¤ËÃÖ¤¤Þ¤¹¤Í¡£Æ£¸¶´ÆÆÄ¤ÏÎ¯ÃÓ·¯¤ò2¶è¤ËÃÖ¤¯¤ÈÃÇ¸À¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2¶è¤Ç¤¹¤È¥¿¥¤¥àº¹¤ò¹¤²¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢5¶è¤ËÆþ¤ì¤Ð¡¢2¶è°Ê¾å¤ÎÃù¶â¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë2¶è¤ÏµÈµï¡Ê½Ù¶³¡Ë·¯¡Ê4Ç¯¡Ë¤ÇÂÑ¤¨¤Æ¡¢5¶è¤ÎÎ¯ÃÓ·¯¤Ç¾¡Éé¤¹¤ëÊý¤¬ÌÌÇò¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡¢¤Ç¤¹¤Í¡×
¡½¡½ÄëµþÂç¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ºÇ½ªÌÜÉ¸¤ÏÈ¢º¬±ØÅÁÁí¹çÍ¥¾¡¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Î¤«¤«¤Ã¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¦¤Á¤Ï¡¢Ï¢Â³½Ð¾ìµÏ¿¤Ç¤¤¤¦¤Èº£19Ç¯¤Ç5ÈÖÌÜ¡ÊÆüÂÎÂç¡§78Ç¯¡¢¶ðß·Âç¡§60Ç¯¡¢ÁáÂç¡§50Ç¯¡¢ÅìÍÎÂç¡§24Ç¯¡Ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤¦¤Á¤À¤±Í¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Áê¼ê¤Î¤¤¤ë¾¡Éé»ö¤Ç¤¹¤·¡¢´ÊÃ±¤Ë¤ÏÍ¥¾¡¤Ï¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤ÎÈ¢º¬¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ¶è´Ö¤ÇÁª¼ê¤ÏÉé¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¼«Á³¤È½ç°Ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÁª¼ê¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤¿Èà¤é¤ò¤¢¤È°ì²¡¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¼êÅÁ¤¤¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ë5¶¯Êø¤·¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Êº´Æ£ ½Ó / Shun Sato¡Ë
º´Æ£ ½Ó
1963Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø·Ð±Ä³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢½ÐÈÇ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ1993Ç¯¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£WÇÕ¤ä¸ÞÎØ¤ò¸½ÃÏ¼èºà¤¹¤ë¤Ê¤É¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÃæ¿´¤ËÄÉ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡ØÈ¢º¬0¶è¤ò¶î¤±¤ë¼Ô¤¿¤Á¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¤Ê¤ÉÂç³Ø±ØÅÁ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Î¦¾å¶¥µ»¤äÂîµå¡¢ÅÁÅý·ÝÇ½¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¼¹É®¤¹¤ë¡£2019Ç¯¤«¤é¤Ï¼«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ò»Ï¤á¡¢µÏ¿¹¹¿·¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£