12月3日、女優の永野芽郁がNetflix映画『僕の狂ったフェミ彼女』で主演を務めることが発表された。永野といえば、今年4月に『週刊文春』によって俳優の田中圭との不倫疑惑が報じられ、完全否定したものの、出演していた十数社のCM・広告のすべてを降板。さらに出演が決まっていた大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK）を自ら辞退することとなり、永野の代役に抜擢された白石聖に注目が集まった。

そこで2025年に掲載し、反響の大きかった「“ポスト永野芽郁”だと思う女優」に関するランキング記事を改めて紹介する。（以下、WEB女性自身2025年5月23日配信）※年齢は配信当時のママ

■

NHKは5月22日、2026年放送の大河ドラマ『豊臣兄弟！』に女優の白石聖（26）が出演することを正式発表した。今回の決定を巡っては、永野芽郁（25）が当初出演予定であったが、4月23日発売の『週刊文春』で田中圭（40）との不倫疑惑が報じられ、自ら出演を辞退し降板となっていた。

永野の所属事務所は不倫疑惑を否定したものの、イメージダウンは避けられず、一連の報道をきっかけに、永野をCM起用する各企業の公式サイトからは彼女の動画や画像が削除された。

CMにドラマ、映画で引っ張りだこだった永野が表舞台から姿を消しつつある今、誰が彼女の代わりを務めることになるのだろうか。そこで本誌は、WEBアンケートツール「Freeasy」にて、20〜60代の男女500人を対象に「『ポスト永野芽郁』だと思う女優」についてアンケート調査を実施した。

第3位には小芝風花（28）が選ばれた。

「ガールズオーディション2011」でグランプリを受賞し、翌年にドラマ『息もできない夏』（フジテレビ系）で女優デビューを果たした小芝。2014年には映画『魔女の宅急便』で主役を演じ、「ブルーリボン賞新人賞」や「日本映画批評家大賞新人賞」に輝くなど、若いころから演技力に定評があった。

アンケートでは、小芝の明るさや透明感をかつての永野のイメージと重ねる声が多くあがっていた。しかし、現在放送中のNHK大河ドラマ『べらぼう』では、これまでの明るいイメージを払拭する艶やかな花魁役を演じて話題に。演技派女優として引き出しの多さを存分に見せつけている。

《透明感があって性格がよさそう》

《演技力が抜群によく、可愛いルックス》

《イメージがなんとなくあってる》

《明るく性格がよい印象がある。大河などで役どころの幅を広げており、どんな役も上手く演じているから》

第2位に選ばれたのは芳根京子（28）。

2013年にドラマ『ラスト♡シンデレラ』（フジテレビ系）でデビューした芳根。どんな役でも演じきる高い演技力が評価され、映画『先輩と彼女』やドラマ『海月姫』（フジテレビ系）など数多くの作品で主演を務めている。

清楚で明るいイメージが強い芳根。永野に代わり「清純派女優」の肩書きを背負える人材として注目が集まっているようだ。アンケートでは《ピュアで清潔感があるから》や《不倫しなさそう》など、クリーンなイメージを評価する声が多く見られた。

《透明感があり清潔感もあって魅力的だから》

《演技が上手いし笑顔が素敵で誰にでも愛されるキャラだと思うから》

《清純派女優のイメージとして一番ピッタリだと思う。演技力の高さも永野芽郁より上だと思う》

《清純イメージがあり、とても不倫とかしないイメージの女優》

栄えある第1位に輝いたのは、永野の親友・今田美桜（28）。

映画『東京リベンジャーズ』やドラマ『民衆の敵〜世の中、おかしくないですか!?〜』（フジテレビ系）など、話題作に数多く出演している今田。ドラマ『3年A組-今から皆さんは、人質です-』（日本テレビ系）や『親バカ青春白書』（日本テレビ系）では永野とも共演しており、プライベートで食事に行くほど親密になったそうだ。

アンケートでは2人の仲の良さに言及する声のほか、今田の純粋でかわいらしい笑顔に魅了されたというコメントも。現在、NHK連続テレビ小説『あんぱん』でヒロインを務め、すでに国民的女優への道を歩み出している彼女に、“ポスト永野芽郁”という肩書きは本来そぐわないかもしれない。

《演技力が素晴らしく、元気で笑顔が良い》

《雰囲気が似ているから》

《今田美桜さんは頭一つ抜けて輝きがあり、さまざまな役をこなしていけると思うから》

《永野芽郁さんと仲良しで、タイプも似ている》