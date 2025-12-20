Î¦¾åÉô¤¬ÇÑÉô¡ÄÆÍÁ³ÂÇ¿Ç¡¢ÊÖ»ö¤Ï¡ÖÌÀÆü¤ÎÃë¤Þ¤Ç¤À¡×¡¡¥É¥óÄì¤«¤éÈ¢º¬¾ïÏ¢¹»¤Ø¡¢¶¯²½¤·¤¿Ì¾¾¤ÎÅ¾µ¡¡½¡½ÄëµþÂç¡¦ÃæÌî¹§¹Ô´ÆÆÄ
¡¡ÍèÇ¯1¡¢2·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè102²óÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ï¡¢3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹²¦¼Ô¡¦ÀÄ³ØÂç¡¢½Ð±À±ØÅÁ¤òÀ©¤·¤¿Ô¢ÕÜ±¡Âç¡¢Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤òÀ©¤·¤¿¶ðÂç¤Ë²Ã¤¨¡¢Á°²óÂç²ñ4°Ì¤ÎÁáÂç¤ÈÆ±5°Ì¤ÎÃæÂç¤¬¡È5¶¯¡É¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤¬¡¢ËÜÌ¿ÉÔºß¤Îº®ÀïÌÏÍÍ¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥À¡¼¥¯¥Û¡¼¥¹¤Î°ì³Ñ¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬19Ç¯Ï¢Â³27ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëÄëµþÂç¤À¡£½¢Ç¤20Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÃæÌî¹§¹Ô´ÆÆÄ¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¡¢È¢º¬¾ïÏ¢¹»¤Ë°é¤Æ¾å¤²¤¿¤Î¤«¡£ÆÍÁ³Éñ¤¤¹þ¤ó¤À½¢Ç¤¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ´Ó¤¤¤Æ¤¤¿ÍýÇ°¡¢Å¯³Ø¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÊ¹¤¼ê¡áº´Æ£ ½Ó¡¢Á°¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ¡Ë
¡¡¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ
¡½¡½ÃæÌî¹§¹Ô´ÆÆÄ¤¬ÄëµþÂç¤ËÍè¤é¤ì¤¿2005Ç¯11·î¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖNEC¤ÎÎ¦¾åÉô¤¬ÇÑÉô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢·ÀÌó¼Ò°÷¤È¤·¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î9·î¤Ëß·ÌÚ¡Ê·¼Í´¡Ë¤µ¤ó¤«¤éÄëµþÂç¤Î´ÆÆÄ¤ÎÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ï»Å»ö¤Î¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÌÂ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¡Ø¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤ËÊÖ»ö¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡ØÌÀÆü¤ÎÃë¤Þ¤Ç¤À¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£3Ç¯¤Û¤ÉÎ¦¾å¤Î¸½¾ì¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤â¤¦¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ°ú¤¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢10·î¤ÎÈ¢º¬Í½Áª²ñ¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£8Ç¯Ï¢Â³¤ÇÈ¢º¬¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤³¤ÇÍ½ÁªÍî¤Á¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢Åö»þ¤ÎÄëµþ¤Ï¥³¡¼¥Á¤¬´ÆÆÄÂå¹Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Ï¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÎÏ¤Î¤¢¤ë¿·ÆþÀ¸¤ò¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Í½Áª²ñ¤òÁö¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬Â´¶È¤·¤Æ¡¢È¢º¬¤Î·Ð¸³¼Ô¤Ï6¶è¤òÁö¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¤À¤±¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤¬»Ø´ø¤ò»Ï¤á¤¿2006Ç¯¤Ï¥É¥óÄì¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¡×
¡½¡½1Ç¯ÌÜ¤Î»ØÆ³¤Ï¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¡Ö¤¤¤ä¡¢¿·ÀïÎÏ¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤Þ¤º¤ÏÁª¼ê¤Î¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Îý½¬¤Ï»ä¤¬¥á¥Ë¥å¡¼¤òÎ©¤Æ¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢1Ç¯ÌÜ¡Ê2006Ç¯¡Ë¤ÎÈ¢º¬¤ÎÍ½Áª²ñ¡Ê12°Ì¡Ë¤ÏÁ°Ç¯Èæ¤Ç5Ê¬¼å¡¢¥¿¥¤¥à¤ò½Ì¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¿·ÀïÎÏ¤Ê¤·¤Ç5Ê¬¤â½Ì¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤¤¡¢Í½Áª²ñ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤«¤é¤ÏÎý½¬¤ò¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÆüÍËÆü¤Ê¤ÉµÙ¤ß¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Áö¤é¤»¤Þ¤·¤¿¡£È¢º¬¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ç¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬»ä¤Ë¤âÁª¼ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢2007Ç¯¤ÎÍ½Áª²ñ¡ÊÂè84²óÂç²ñ¡Ë¤Ï2°Ì¤ÇÄÌ²á¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡½¡½µÙ¤ß¤Ê¤¯Áö¤ë¤È¤Ê¤ë¤È³ØÀ¸¤«¤é¤ÎÈ¿È¯¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖÅö»þ¤¦¤Á¤ÎÂç³Ø¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤òÁö¤ì¤Ê¤¤¡¢Áö¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê»Ò¤¿¤Á¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Î¦¾å¤ÎÁª¼ê¤À¤«¤é¤ß¤ó¤ÊÁö¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤À¤È»×¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¶ì¼ê¤Ê»Ò¤Ï¤¢¤Þ¤êÁö¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦»Ò¤¿¤Á¤ËÁö¤ëÊÊ¤òÉÕ¤±¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢Áö¤ë¤³¤È¤òÀ¸³è¤Î°ìÉô¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤´ÈÓ¤ò3¿©ºÎ¤ë¤è¤¦¤ËÎý½¬¤âÄ«ÈÕ¤Ë¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ½¬´·ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ïµ¿¿´°Åµ´¤À¤Ã¤¿³ØÀ¸¤¿¤Á¤â2Ç¯ÌÜ¤ËÍ½Áª²ñ2°Ì¤ÇÈ¢º¬¤Ë¹Ô¤±¤¿¡£Îý½¬¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é½Ð¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦À®¸ùÂÎ¸³¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÆÃ¤ËÈ¿È¯¤È¤«¤â¤Ê¤¯¡¢¤ß¤ó¤ÊÎý½¬¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÄëµþÂç¤Ï¡¢º£¤âÎý½¬ÎÌ¤ÏÂ¿¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤«¤é¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡ÃæÌî´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¸å¡¢2Ç¯ÌÜ¤ÇÈ¢º¬Í½Áª²ñ¤òÆÍÇË¤·¡¢È¢º¬Ï©¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£¤½¤³¤ÇÆÀ¤¿·Ð¸³¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÄëµþÂç¤ò·Áºî¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤Ê¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2Ç¯¤ÇÍ½Áª¤òÆÍÇË¤·¤¿¶¯²½ºö¡ÖÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï¡Ä¡×
¡½¡½2Ç¯¤ÇÍ½Áª²ñ¤òÆÍÇË¤·¤¿¶¯²½ºö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¡¢²Æ¹ç½É¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢½Ð±À¡¢Á´ÆüËÜ¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£2007Ç¯¤ËÆþ³Ø¤·¤Æ¤¤¿À¾Â¼¡ÊÃÎ½¤¡Ë¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤Ï1Ç¯À¸¤Î»þ¡¢´ØÅì¥¤¥ó¥«¥ì¤Ç1500m1ËÜ¤Ë¹Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢6·î¤Ë5000m¤ò1ËÜÁö¤ê¡¢²Æ¹ç½É¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÈ¢º¬¤ÎÍ½Áª²ñ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£10000m¤ÎµÏ¿¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆüÂÎÂçµÏ¿²ñ¤Ë½Ð¤Æ29Ê¬44ÉÃ¤ò½Ð¤·¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Þ¤Ç¤ï¤º¤«4ËÜ¤Î¥ì¡¼¥¹¤ÇÈ¢º¬¤ÎËÜÂç²ñ¤Ë½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç7¶è3°Ì¤ÇÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âç»ö¤Ê¤³¤È¤ÏÎý½¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£µÏ¿²ñ¤Ë½Ð¤¿¤é¥¿¥¤¥à¤¬½Ð¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤ÇËþÂ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ïº¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£²æ¡¹¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£³ØÀ¸¤âÈ¢º¬¤Ë½Ð¤¿¤¤¤ÈÆþ³Ø¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç10000m¤Î¥ì¡¼¥¹¤ËÄ´À°¤·¤Æ¡¢È¢º¬¤Ç¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬Íî¤Á¤ë¤Î¤ÏËÜËöÅ¾ÅÝ¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢Æï²¬¡ÊÍ³¹À¡¦3Ç¯¡Ë¤¬10000m¤Ç27Ê¬Âæ¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ì¤À¤±Îý½¬¤ò¤¹¤ì¤Ð½Ð¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æï²¬¤âÁÀ¤Ã¤Æ½Ð¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÁû¤°¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡½¡½´ÆÆÄ¤Ï¡¢Áª¼ê¤ò¾¡¤¿¤»¤¿¤¤¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤¬¾¡¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬Áª¼ê¤è¤ê¤â¾¡¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢Áª¼ê¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢»ä¤¬¹â¹»»þÂå¤Î»þ¡¢ËÌ³¤Æ»Âç²ñ¤Ç5000m¤ÎÍ½Áª¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£°ìÅÙ¤â·è¾¡¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¾¡¤Æ¤Ð¾¡¼ê¤ËµÏ¿¤¬½Ð¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥¿¥¤¥à¤òÁÀ¤¦¤è¤ê¤â¾¡¤Ä¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÁö¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ïº£¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤â°Õ¼±¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Áª¼ê¼«¿È¤¬¾¡¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¤Í¡×
¡½¡½º£µ¨¤Ï¡¢10000m¤Ç27Ê¬Âæ¤¬¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö³Î¤«¤ËµÏ¿¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢Â¿¤¯¤Ï°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Æ¤ÎµÏ¿¤ÇËÜÅö¤Î¶¯¤µ¤Ê¤Î¤«¡¢µ¿Ìä¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¡¢Áª¼ê¤Ë¾ï¡¹¡¢±ØÅÁ¤Ï¤Ò¤È¤ê¤ÇÁö¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥À¥á¤À¤è¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸üÄì¤Î±Æ¶Á¤Ç¤¤¤¤¥¿¥¤¥à¤¬½Ð¤ë¤±¤É¡¢²¼ÂÌ¤ò¤Ï¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥à¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ºÇ¶á¤Ï¡¢¤³¤ì¤¸¤ã¥À¥á¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ç¥Ú¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¯¤«¤É¤¦¤«¤Ç¡¢¤½¤ÎÀè¤Î¿¤ÓÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Á¡¼¥àºî¤ê¤Î¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¤À¤¬¡¢ÃæÌî´ÆÆÄ¤ÏÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ÇÁª¼ê¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¶¥µ»ÎÏ¤¬¹â¤¤Áª¼ê¤ÏÂ¾¹»¤Ë³ÍÆÀ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë½Ñ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Ä¹¤¯¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿³Î¤«¤Ê´ã¤¬À±³Ù¤Ê¤ÉÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ÄëµþÂç¤Î¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°Êý¿Ë¡ÖÌÜ¤¬À¸¤À¸¤¤·¤Æ¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×
¡½¡½¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¤É¤³¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡ÖÁöÎÏ¤È¤«¿Í´ÖÀ¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤ÆÅú¤¨¤¬¥º¥ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«¡£ÌÜ¤¬À¸¤À¸¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£ÁöÎÏ¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤ÏÂ¾¤ÎÂç³Ø¤Ë³Í¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ë¶¯¤¤Áª¼ê¤òÁª¤Ö·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦»ØÆ³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¡¢¡ØÃæÌî´ÆÆÄ¤Ã¤ÆÍ¥¤·¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£°Õ³°¤ÊÉ½¾ð¤ò¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ØÍ¥¤·¤¤¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Í¥¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤òÈ¢º¬¤ÇÀï¤¨¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ë¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¸·¤·¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢É¬Í×¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£Í¥¤·¤¤¤È¤«¤¤¤¤¿Í¤È¤«¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤¿Í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Æ¨¤²¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿¿ÀµÌÌ¤ò¸þ¤«¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬»ØÆ³¤À¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½º£¤Î³ØÀ¸¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÄëµþÂç¤Ø¤Î¸«Êý¡¢³ØÀ¸¤Î¼Á¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡Ö¤â¤¦19Ç¯¤âÏ¢Â³¤ÇÈ¢º¬¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Â´¶ÈÀ¸¤¬¸ÞÎØ¤äÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë½Ð¤¿¤ê¡¢3Âç±ØÅÁ¤Ç¶è´Ö¾Þ¤ò¼è¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¦¤Á¤ÎÂç³Ø¤Î¸«Êý¡¢É¾²Á¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£º£Ç¯¡¢Æþ³Ø¤·¤Æ¤¤¿³ØÀ¸¤äÍèÇ¯¡¢Æþ³ØÍ½Äê¤Î¹â¹»À¸¤Ï¤¦¤Á¤òÈ¢º¬¤Ç9°Ì¡¢10°Ì¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤È¾å¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¾å¤Ë¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤ß¤¿¤¤¤Ê³Ð¸ç¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½»ØÆ³¼Ô¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡Ö¤ä¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¾¡¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¼êÃÊ¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Âç³Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¶µ°é¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¤Ê¤ª¤¶¤ê¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤Ï¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤ËÈ¢º¬¤¬½ª¤Ã¤Æ¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¢¿¦¤·¤Æ²¿Ç¯¤«·Ð²á¤·¤Æ¡¢¡Ø¤Ê¤¼¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë´èÄ¥¤ì¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¾å»Ê¤ËÊ¹¤«¤ì¤¿»þ¡¢¡ØÈ¢º¬±ØÅÁ¤Î»þ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤¢¤½¤³¤òÂÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Çº£¤¬¤¢¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í´Ö¤ò¤É¤ì¤À¤±ÇÚ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤â»ØÆ³¼Ô¤ÎÉ¾²Á¤Î°ì¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡Êº´Æ£ ½Ó / Shun Sato¡Ë
º´Æ£ ½Ó
1963Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø·Ð±Ä³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢½ÐÈÇ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ1993Ç¯¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£WÇÕ¤ä¸ÞÎØ¤ò¸½ÃÏ¼èºà¤¹¤ë¤Ê¤É¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÃæ¿´¤ËÄÉ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡ØÈ¢º¬0¶è¤ò¶î¤±¤ë¼Ô¤¿¤Á¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¤Ê¤ÉÂç³Ø±ØÅÁ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Î¦¾å¶¥µ»¤äÂîµå¡¢ÅÁÅý·ÝÇ½¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¼¹É®¤¹¤ë¡£2019Ç¯¤«¤é¤Ï¼«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ò»Ï¤á¡¢µÏ¿¹¹¿·¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£