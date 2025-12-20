¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¡¡¿ÆÍ§¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡ÖÇ¥¿±Ãæ¤ÎÇº¤ß¡×¤È½Ð»º¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖLA¤Î¥»¥ì¥Ö¸æÍÑÃ£ÉÂ±¡¡×¡ÚÇ¯´Ö¥Ù¥¹¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡Û
¤â¤¦¤Þ¤â¤Ê¤¯½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤ë2025Ç¯¡£55Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÂçºå¤Ç¤ÎËü¹ñÇîÍ÷²ñ¤ËÆüËÜÃæ¤¬Ç®¶¸¤·¡¢·ûÀ¯»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë½÷ÀÁíÍý¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤·ãÆ°¤Î1Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢ËÜ»ï¤¬ÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¿2025Ç¯¤Î¥¹¥¯¡¼¥×¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤È¤ê¤ï¤±È¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤òº£°ìÅÙ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
ºòÇ¯¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢º£Ç¯4·î¤Ë¤Ï¤Ä¤¤¤ËÂÔË¾¤ÎÂè°ì»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¡£¡ÈÀ¤³¦°ì¤ÎÁª¼ê¡É¤ÎºÊ¤ÎÇ¥¿±¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¥Ñ¥é¥Ã¥ÁÂÐºö¤âÉ¬»ê¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÁª¤ó¤À¡Ö¥»¥ì¥Ö¸æÍÑÃ£ÉÂ±¡¡×¤ÈÌ©¤«¤ËÇ¥¿±Ãæ¤Ë¿ÆÍ§¤ØÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤¿¡ÖÇº¤ß¡×¤È¤Ï¡½¡½¡£¡Ê°Ê²¼¡¢½÷À¼«¿È2025Ç¯3·î11Æü¡¦18Æü¹çÊ»¹æ¡Ë¢¨Ç¯Îð¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¥Þ¥Þ
¡Ö¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Ç¤Ï´öÅÙ¤È¤Ê¤¯ÅêµåÎý½¬¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆóÅáÎ®Éü³è¤Ë¸þ¤±¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Îº¸¸ª¤Î²óÉü¤Ï½çÄ´¤À¤È¤«¡£¤¿¤À¡¢¼ÂºÝ¤Ë»î¹ç¤ÇÅÐÈÄ¤¹¤ë¤Î¤Ï5·î¤ò¤á¤É¤ËºÇ½ªÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Êµå³¦´Ø·¸¼Ô¡Ë
2·î21Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£½éÀï¡¢2ÀïÌÜ¤È·ç¾ì¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê30¡Ë¤À¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤éÂ¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¤Î¥°¥ì¥ó¥Ç¡¼¥ë¤òµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢3·îÃæ½Ü¤Þ¤ÇÎý½¬»î¹ç¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤È¥Ç¥³¥Ô¥ó¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ÃÏ¤Î¼èºà¿Ø¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡ÈÊÆ¹ñ¤Ç¤ÏÄêÈÖ¤ÎÇ¥ÉØ½Ë²ì¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥Ù¥Ó¡¼¥·¥ã¥ï¡¼¤ò¥É¥¸¥ã¡¼¥¹É×¿Í²ñ¤¬¤¤¤Ä³«ºÅ¤¹¤ë¤Î¤«¡É¤¬ÏÃÂê¤Ë¡Ä¡Ä¡£ÄÌ¾ï¤ÏÇ¥¿±7¡Á8¥«·î¤Î´ü´Ö¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Î½Ð»º¤ÏLA¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦µå³¦´Ø·¸¼Ô¡Ë
ºßÊÆ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢LA¤Î¥»¥ì¥Ö¸æÍÑÃ£ÉÂ±¡¤Ç½Ð»º¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö2·î²¼½Ü¤ËÉÂ±¡¼þÊÕ¤Ç¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬»öÁ°¼èºà¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£¤â¤È¤â¤È¤³¤ÎÉÂ±¡¤Ï¤«¤Ä¤ÆÂçÃ«Áª¼ê¤¬Éª¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿ÉÂ±¡¤Î·ÏÎó¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÉÂ±¡¤Ë¤Ï¡¢2Àé¿Í°Ê¾å¤Î°ìÎ®¤ÎÀìÌç°å¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆ»æ¡ØUS¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤¬ËèÇ¯È¯É½¤¹¤ë¡ØÁ´ÊÆ¥Ù¥¹¥È¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ë¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤ÇÉÑÈË¤Ë¥Ù¥¹¥È10Æþ¤ê¡£¥ß¥é¥ó¥À¡¦¥«¡¼¤ä¡¢¥¥à¡¦¥«¡¼¥À¥·¥¢¥ó¤Ê¤É¤Î¥»¥ì¥Ö¤¬¤³¤³¤Ç½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤ê¡¢ÂçÃ«¤¬Ìîµå¥â¡¼¥É¤ËÆþ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Ê¤«¡¢¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤¬¼«Âð¤Ç¡ÈÍê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¡É¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö´·¤ì¤Ê¤¤¥¢¥á¥ê¥«¤Ç½Ð»º¤¹¤ë¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÀèÇÚ¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ïµ®½Å¡£ºÇ¤âÍê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤óÈà½÷¤ÎÊì¿Æ¤Ç¡¢¤è¤¯ÅÅÏÃ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËÂç³Ø»þÂå¤«¤éÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿ÆÍ§¤¬¤¤¤Æ¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤äÉÔ°Â¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¡¢Èà½÷¤Ë¤âLINE¤Ê¤É¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤ÎÃÎ¿Í¡Ë
ºÇ¶á¤Ï2¿Í¤Î´Ö¤Ç¡¢ÂÛ¶µ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤Î¿ÆÍ§¤Ï¡¢ÂÛ¶µ¤È¤·¤Æ¤Þ¤º¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤òÁ¦¤á¤¿¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È·ë¶É¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¶Ê¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤¬»Ò¶¡¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤¤¤¤¡É¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ï¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥½¥ó¥°¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¡¢³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¶Ê¤â¥Á¥ç¥¤¥¹¤¹¤ë¤È¤«¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÂçÄÍ°¦¤È¤«TWICE¡¢YUI¡¢¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ÃÎ¿Í¡Ë
¢£¡Ø¥Ö¥¶¡¼¡¦¥Ó¡¼¥È¡Ù¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó
ÃËÀ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤ÏºòÇ¯¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼36Ç¯¤Ç¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ë½é½Ð¾ì¤·¤¿B¡Çz¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀÎ¤«¤é¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿Èà½÷¤Ï¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¡¢»³²¼ÃÒµ×¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ð¥¹¥±Áª¼ê¤ò±é¤¸¤¿¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ö¥¶¡¼¡¦¥Ó¡¼¥È¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤«¤é¡¢¥É¥é¥Þ¼çÂê²Î¡Ø¥¤¥Á¥Ö¥È¥¼¥ó¥Ö¡Ù¤ò²Î¤Ã¤¿B¡Çz¤Î¶Ê¤òÄ°¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤«¡£Âç³Ø»þÂå¤â¡¢¤è¤¯Í§¿Í¤¿¤Á¤È¡Ø¥¤¥Á¥Ö¥È¥¼¥ó¥Ö¡Ù¤Ê¤É¤ÎB¡Çz¥á¥É¥ì¡¼¤ò¸ý¤º¤µ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤ª¤Ê¤«¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤âÄ°¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ÃÎ¿Í¡Ë
¼Â¤Ï¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Î·»¡¦ÅÄÃæ¿¿°ì¤µ¤ó¡Ê30¡Ë¤âB¡Çz¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¿¿°ì¤µ¤ó¤Ï¥é¥°¥Ó¡¼Áª¼ê¤È¤·¤ÆU-19ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£B¡Çz¤¬¡Ç19Ç¯¤Ë¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î±þ±ç¥½¥ó¥°¡ØÊ¼¡¢Áö¤ë¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤¿ºÝ¤Ï¤È¤Æ¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¤Þ¤¿¡¢¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ï¼«¤é¤Î¿©À¸³è¤ÎÇº¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿ÆÍ§¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£Á°½Ð¤ÎÃÎ¿Í¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ï³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÎý½¬¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¤ª¤»¤ó¤Ù¤¤¤ä¥Á¥ç¥³¡¢¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤Ê¤É¤Î¤ª²Û»Ò¤ò¤è¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Áª¼ê»þÂå¤âµÙ¤ß»þ´Ö¤Ë¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤«¤é¡Ø¤Þ¤¿¥Þ¥Ê¡Ê¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Î°¦¾Î¡Ë¡¢¤Ê¤ó¤«¿©¤Ù¤Æ¤ë¡Á¡Ù¤È¥¤¥¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¤ä¥Í¥Ã¥È¸¡º÷¤Ç¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¤ªÅ¹¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¡È»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤éÉ¬¤º¹Ô¤¯¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤¿¤À¡¢¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ï¿©¤Ù¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ï¼Â¶ÈÃÄ»þÂå¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¡Ô¼êÎÁÍý¡Õ´ë²è¤Ç¡¢¼«¤éºî¤Ã¤¿ÎÁÍý¤ò¼ÂºÝ¤ËSNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡Ô¥ª¥Õ¤ÎÆü¤Ë¼ê¤Î¹þ¤ó¤ÀÎÁÍý¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¤Ä¤¯¤ëÁª¼ê¡¡¤ªÅ¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¡Õ¤ÈÂê¤µ¤ì¡¢¥Ê¥Ã¥Ä¤ä¥É¥é¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Ç¾þ¤é¤ì¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥Û¡¼¥ë¥±¡¼¥¤È¡¢ÍÎÉ÷¤Î¼Ñ¹þ¤ßÎÁÍý¤Ë¥µ¥é¥À¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿ÎÁÍý¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãç´Ö¤¿¤Á¤«¤é¤â¡È¤È¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¡É¤ÈÂçÉ¾È½¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
Á°½Ð¤ÎÃÎ¿Í¤ÏÂ³¤±¤ë¡£
¡ÖÈà½÷¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ëºî¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤Þ¤ÏÇ¥¿±Ãæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤À¤±¤ò¿©¤Ù¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÂÎ¤Ë¤¤¤¤¤â¤Î¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡È¤ª¤ä¤Ä¤¬¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æº¤¤ë¡É¤Ê¤É¤ÈÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¿ÆÍ§¤Ï¡È¿©¤Ù¤ë¤Ê¤é¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥°¥ß¤ä¥Ê¥Ã¥Ä¤Ê¤É¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¤â¤Î¤Ë¡£Åü¼Á¤Î¹â¤¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ä¡¢±öÊ¬¤ä»éËÃÊ¬¤¬Â¿¤¤¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¤Ï¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¹µ¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡É¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
3·î18Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÐ¥«¥Ö¥¹¤Î³«ËëÀï¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÂçÃ«¤À¤±¤Î³®Àûµ¢¹ñ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£Á°½Ð¤Îµå³¦´Ø·¸¼Ô¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖËü¤¬°ì¤ËÈ÷¤¨¡¢¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢µåÃÄ¤ä¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ÎËüÁ´¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦LA¤Ë»Ä¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¢¹ñ¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÎ¾¿Æ¤äÃÏ¸µ¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤Ë²ñ¤¦¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢LINE¤ä¥á¡¼¥ë¤Ç¡È¤ª¤Ê¤«¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤¿¤á¡¢º£²ó¤ÏÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¡É¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¥ª¡¼¥×¥óÀï¤¬»Ï¤Þ¤ê¡ÈÃ±¿È»þ´Ö¡É¤¬Áý¤¨¤¿¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢SNS¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ÎÎå¤Þ¤·¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¿´¶¯¤¤¤Ï¤º¤À¡£