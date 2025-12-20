¥Á¥ãー¥ë¥º¹ñ²¦¡¡²¦¼¼ÅÁÅý¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥Ç¥£¥ó¥°¤òÈÎÇä¡¡¥ì¥·¥Ô¤Ë¤Ï¸½ÂåÉ÷¤Î¹©É×¤â¡¡Âç4200±ß¡¢¾®1500±ß
¡¡¥Á¥ãー¥ë¥º¹ñ²¦¤¬¡¢½Ëº×¤ËÁê±þ¤·¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ç¥¶ー¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Îー¥Õ¥©ー¥¯½£¥µ¥ó¥É¥ê¥ó¥¬¥à¥Ï¥¦¥¹¤Î¥®¥Õ¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡ÊÇäÅ¹¡Ë¤Ç¡¢¸Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦¤Î²ÈÂ²ÅÁÍè¤Î¥ì¥·¥Ô¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥¢¥ë¥³ー¥ëÆþ¤ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥Ç¥£¥ó¥°¤¬ÈÎÇäÃæ¤À¡£
¡¡¥ìー¥º¥ó¡¢¥µ¥ë¥¿¥Ê¡¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ôー¥ë¡¢¥Ñ¥óÊ´¡¢¥·¥§¥êー¼ò¡¢¥Ö¥é¥ó¥Çー¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤¿Ç»¸ü¥×¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï²Á³Ê19.99¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó4200±ß¡Ë¡¢ÅÁÅýÀ½Ë¡¤Çºî¤ê¡¢É÷Ì£¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á½ÏÀ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥µ¥ó¥É¥ê¥ó¥¬¥à¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö²ÈÂ²ÃÄ¤é¤ó¤Ë¤â°ì¿Í¤Ç¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£½ÏÀ®´ü´Ö¤¬Ë¤«¤ÊÉ÷Ì£¤ò´°àú¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡¢6.99¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó1500±ß¡Ë¤Î¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤âÈÎÇäÃæ¤À¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë½÷²¦¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò´ð¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢º£¤Î²¦¼¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹©É×¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Óー¥ë¤È¥Àー¥¯¥é¥à¤¬¡¢¥µ¥ó¥É¥ê¥ó¥¬¥àÈÇ¤Ç¤Ï»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡²¦¼¼¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤Ï¿¼¤¤å«¤¬¤¢¤ê¡¢2019Ç¯¤Ë¤Ï¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦¡¢¥Á¥ãー¥ë¥º¹ÄÂÀ»Ò¡ÊÅö»þ¡Ë¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à²¦»Ò¡¢¥¸¥çー¥¸²¦»Ò¤¬±Ñ¹ñ²¦Î©·³¿Í¶¨²ñ¡ÊRBL¡Ë¤Î»üÁ±³èÆ°¤Ç¥×¥Ç¥£¥ó¥°¤òº®¤¼¤ëÍÍ»Ò¤¬»£±Æ¤µ¤ì¡¢¹¬±¿¤ò¸Æ¤ÖÏ»¥Ú¥ó¥¹¹Å²ß¤òÅêÆþ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸½ºß¥Á¥ãー¥ë¥º¹ñ²¦¤ÏÁÄÉã¥¸¥çー¥¸5À¤¤¬»Ï¤á¤¿ÅÁÅý¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢ËèÇ¯µÜÅÂ¿¦°÷¤ËÌó1500¸Ä¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥Ç¥£¥ó¥°¤òÂ£Äè¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢³Æ¥×¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤Ï²¦¼¼¤«¤é¤Î½Ë²ì¥«ー¥É¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊBANG Media International¡¿¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹¡Ë