【2025年 陰謀論大賞】#4

“辞め自民”和田政宗氏やっぱりの参政党入りに「何がしたいのか？」の声…宮城県知事選に敗れ離党

外国人に対するヘイトスピーチは2007年に「在日特権を許さない市民の会」（桜井誠会長）が登場以降、主に在日コリアンや中国人に対して繰り返されてきた。変化が起きたのは今夏。陰謀論と排外主義が完全合体し、ターゲットが「ムスリム」（イスラム教徒）全般へと拡大した。

「俺はオタクだ。秋葉原や御徒町にモスクができたら、イスラムの連中が気軽に秋葉原に来ちまう。そして真っ先にメイドさんがレイプされたり、お店が破壊される。俺はこの子と共に戦う！」

国会議事堂前でこう叫んだ男性は、手に持ったゲーム「ウマ娘」のキャラクターのフィギュアを高々と掲げた。10月10日、「反移民」を掲げる「日本政府解体デモ」での一幕だ。

現在、東京・御徒町でモスクが建設中だ。秋葉原にも御徒町にもすでに稼働中のモスクがある。それで何の問題も起きていない。しかし、排外主義者らは11月、御徒町のモスク建設現場前でイスラム教のタブーである豚肉を歩き食いする嫌がらせを企画。今月も秋葉原駅前で「反イスラム」の街宣を試みた。しかし、どちらも現地で抗議のカウンターに遭い、「未遂」に終わった。こんな攻防があちこちで繰り広げられている。

都庁前でつづく反移民デモも、10月の宮城県知事選を参政党と戦って敗北した和田政宗陣営が選挙中に大騒ぎした「土葬反対」も、標的はイスラム教だ。

こうした動きは路上にとどまらない。神奈川県藤沢市内のモスク建設計画をめぐり、古参のヘイトスピーチ活動家などが反対運動を扇動。市議会に建設に反対する陳情44件、請願1件が提出される騒ぎに発展。そのうち38件について、市議会は今月4日に不採択・趣旨不了承とした。

■ムスリム差別を事実上容認

イスラム教に対する法規制を求める運動を始めたのは、オウム真理教問題で知られる滝本太郎弁護士だ。11月にネット上で署名やカンパ集めをスタート。路上や公園での礼拝やブルカ（女性用ベール）などの着用、学校でのハラル（ムスリム向けの食事）給食提供、土葬などを法律で禁止しろというのだ。滝本は講師を務める「日本脱カルト協会」（西田公昭代表理事）でもこの運動を宣伝し、支持を呼びかけた。一部会員から「差別だ」と批判の声が上がるが、理事会は滝本の行動を放置。協会はカルト問題を「人権問題」だとしているのに、ムスリム差別は事実上容認である。

イスラム教ヘイトは、これほどまでに世の中を侵食している。 （おわり）

（藤倉善郎／ジャーナリスト）