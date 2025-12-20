²¤½£ÆüËÜ¿Í¤Î¹ë²÷ÃÆ¡ÖºÇ¹â¤Î·Á¤Ç°ìÇ¯¤ò½ª¤¨¤ë¡×¡¡¥«¥Ã¥×Àï¤Ç2ÀïÏ¢È¯¤Ë¸½ÃÏ³åºÓ¡Ö¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¡×
¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹DF´Øº¬Âçµ±¤¬¥«¥Ã¥×Àï¤Ç2Ï¢È¯
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹2Éô¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö12·î19Æü¤Ë¹ñÆâ¥«¥Ã¥×Àï¤Î¥¯¡¼¥×¡¦¥É¥¥¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹5²óÀï¤Ç5ÉôIC¥¯¥í¥ï¤ÈÂÐÀï¤·¡¢4-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤·¤¿DF´Øº¬Âçµ±¤ÏÁ°È¾10Ê¬¤Ë±¦Â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ç2»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÀèÈ¯¤·¤¿´Øº¬¤Ï»î¹ç³«»Ï10Ê¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÁê¼êÁª¼ê¤Î¥¯¥ê¥¢¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤¦¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê³ÑÅÙ¤Î¤Ê¤¤°ÌÃÖ¤À¤Ã¤¿¤¬ÌÂ¤ï¤º¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤òÁªÂò¡£¸«»ö¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤Î¿Ä¤òÂª¤¨¤¿Ìµ²óÅ¾¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ëº¸¤Î¥µ¥¤¥É¥Í¥Ã¥È¤Ø¤ÈÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¥é¥¸¥ª¡ÖFrance Bleu¡×¤Ï¡Ö¥é¥ó¥¹¤¬ºÇ¹â¤Î·Á¤Ç°ìÇ¯¤ò½ª¤¨¤ë¡×¤È¥é¥ó¥¹¤Î²÷¾¡¤òÊó¤¸¡¢´Øº¬¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ´¤Æ¤ÏÁ°È¾¤Ëµ¯¤¤¿¡£10Ê¬¤Ë´Øº¬¤ÎÂÐ³Ñ¤Ø¤Î¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡´Øº¬¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀª¤¤¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥é¥ó¥¹¤ÏÁ°È¾¤À¤±¤Ç4ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ²÷¾¡¡£Áê¼ê¤¬Âà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤¹Å¸³«¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢´í¤Ê¤²¤Ê¤¯¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£¥×¥í½é¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿Àè·î¤Î4²óÀï¥È¥ë¥·¡¼Àï¡Ê5-1¡Ë¤ËÂ³¤¯2»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤Ç¥Á¡¼¥à¤ËºÆ¤Ó¾¡Íø¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë