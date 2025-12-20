熊本FW神代慶人が独1部フランクフルトへ完全移籍

J2のロアッソ熊本は12月19日、FW神代慶人がドイツ・ブンデスリーガのフランクフルトへ2026年1月1日付で完全移籍すると発表した。

前日にはスウェーデン1部ユールゴーデンDF小杉啓太の獲得を発表しており、2日連続での日本人獲得となった。

18歳の神代は、ロアッソ熊本のジュニアから各カテゴリーを昇格し、2024年にトップチームへ昇格。同年3月には、J2最年少ゴール記録（16歳5ヶ月5日）を樹立した。2025年シーズンはJ2リーグ戦21試合で8得点を挙げ、J2優秀選手賞を受賞。世代別代表でもU-15から各年代で選出され、現在はU-22日本代表にも名を連ねている。

また、現地時間の18日には湘南ベルマーレの下部組織出身で、高校卒業後にJリーグを経ずにユールゴーデンへ移籍した小杉の獲得を電撃発表。すでに堂安律やU-21には花城琳斗も所属しており、日本人4人目の所属となった。長谷部誠もU-21コーチとして在籍している。

SNSでは「まじか！」「驚いた！」「長谷部、堂安の存在が大きいのかな」「J2からいきなり5大リーグは凄い」「予想外すぎた」「てっきりベルギーあたりかと」「まさかブンデスいくとは」「えええー！」「一気に日本人たくさん増えた」といったコメントが寄せられ、ブンデス挑戦を決めた18歳に注目が集まっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）