今年のクリスマスは、当日・イブともに平日。仕事や学校などで忙しいなかでも、やっぱり夜は華やかなディナーを楽しみたいですよね。

慌ただしい“平日クリスマス”でも、「簡単・華やか・おいしい」を叶えてくれるホームパーティーメニューをご紹介。『成城石井』で手に入る調味料やスプレッドを使えば、たちまちワンランク上のディナーが完成しちゃいます。“かけるだけ”“塗るだけ”のお手軽レシピなので、料理があまり得意でないという方にもおすすめですよ。

ローストビーフを華やかな一皿に。「ローストビーフとツリーの森」の作り方

最初にお届けするのは、成城石井の「ジュリアーノ タルトゥーフィサマートリュフ入りシーズニング」と「ベレイアチェトバルサミコ有機バルサミコクリーム」が味の決め手となる「ローストビーフとツリーの森」。

市販のローストビーフと野菜をお皿に並べたら、あとは調味料をかけるだけで、お店のような一皿が完成！ もみの木を思わせるロマネスコの形がクリスマスにぴったりです。

材料

・「ジュリアーノ タルトゥーフィサマートリュフ入りシーズニング」

・「ベレイアチェトバルサミコ有機バルサミコクリーム」

・ロマネスコ

・ラディッシュ

・ローストビーフ

作り方

1．ロマネスコを素揚げし、「ジュリアーノ タルトゥーフィサマートリュフ入りシーズニング」をまぶす

2．ローストビーフを器に並べ、上に素揚げしたロマネスコを置く

3．ラディッシュを添え、仕上げに「ベレイアチェトバルサミコ有機バルサミコクリーム」をかける

⚫︎使用したのはこちら

「ジュリアーノ タルトゥーフィサマートリュフ入りシーズニング（30g）」1,502円、「ベレイアチェトバルサミコ有機バルサミコクリーム（250ml）」1,178円

「食パンで作る星形ツリー」

クリーミーなアーモンドの甘い味わいと濃厚なカカオの風味が絶妙な「ポリコムアーモンドココアスプレッド」と、ピスタチオの香ばしさが堪能できる「ポリコムピスタチオスプレッド」を使った「食パンで作る星形ツリー」は、子どもから大人までおいしく味わえる一品。食パンの型抜きやスプレッドを塗る工程など、小さな子どもも一緒に楽しめるので、家族でのおうちクリスマスにぴったり。

材料

・「ポリコムアーモンドココアスプレッド」

・「ポリコムピスタチオスプレッド」

・食パン（8枚切り）

・アラザン

作り方

1．食パンを大きさの異なる3～4種の星形の抜型で抜く

2．「アーモンドココアスプレッド」と「ピスタチオスプレッド」をそれぞれ半数ずつに塗る

3．大きいパンから、色が交互になるように重ね、好みでアラザンを振りかける

⚫︎使用したのはこちら

「ポリコムアーモンドココアスプレッド（240g）」1,070円、「ポリコムピスタチオスプレッド（240g）」1,070円 ［食楽web］

●DATA

成城石井

https://www.seijoishii.co.jp/