【クリスマスレシピ】成城石井で叶う簡単・華やかなホームパーティーメニュー2選
食楽web
今年のクリスマスは、当日・イブともに平日。仕事や学校などで忙しいなかでも、やっぱり夜は華やかなディナーを楽しみたいですよね。
慌ただしい“平日クリスマス”でも、「簡単・華やか・おいしい」を叶えてくれるホームパーティーメニューをご紹介。『成城石井』で手に入る調味料やスプレッドを使えば、たちまちワンランク上のディナーが完成しちゃいます。“かけるだけ”“塗るだけ”のお手軽レシピなので、料理があまり得意でないという方にもおすすめですよ。
ローストビーフを華やかな一皿に。「ローストビーフとツリーの森」の作り方
最初にお届けするのは、成城石井の「ジュリアーノ タルトゥーフィサマートリュフ入りシーズニング」と「ベレイアチェトバルサミコ有機バルサミコクリーム」が味の決め手となる「ローストビーフとツリーの森」。
市販のローストビーフと野菜をお皿に並べたら、あとは調味料をかけるだけで、お店のような一皿が完成！ もみの木を思わせるロマネスコの形がクリスマスにぴったりです。
材料
・「ジュリアーノ タルトゥーフィサマートリュフ入りシーズニング」
・「ベレイアチェトバルサミコ有機バルサミコクリーム」
・ロマネスコ
・ラディッシュ
・ローストビーフ
作り方
1．ロマネスコを素揚げし、「ジュリアーノ タルトゥーフィサマートリュフ入りシーズニング」をまぶす
2．ローストビーフを器に並べ、上に素揚げしたロマネスコを置く
3．ラディッシュを添え、仕上げに「ベレイアチェトバルサミコ有機バルサミコクリーム」をかける
⚫︎使用したのはこちら
「ジュリアーノ タルトゥーフィサマートリュフ入りシーズニング（30g）」1,502円、「ベレイアチェトバルサミコ有機バルサミコクリーム（250ml）」1,178円
「食パンで作る星形ツリー」
クリーミーなアーモンドの甘い味わいと濃厚なカカオの風味が絶妙な「ポリコムアーモンドココアスプレッド」と、ピスタチオの香ばしさが堪能できる「ポリコムピスタチオスプレッド」を使った「食パンで作る星形ツリー」は、子どもから大人までおいしく味わえる一品。食パンの型抜きやスプレッドを塗る工程など、小さな子どもも一緒に楽しめるので、家族でのおうちクリスマスにぴったり。
材料
・「ポリコムアーモンドココアスプレッド」
・「ポリコムピスタチオスプレッド」
・食パン（8枚切り）
・アラザン
作り方
1．食パンを大きさの異なる3～4種の星形の抜型で抜く
2．「アーモンドココアスプレッド」と「ピスタチオスプレッド」をそれぞれ半数ずつに塗る
3．大きいパンから、色が交互になるように重ね、好みでアラザンを振りかける
⚫︎使用したのはこちら
「ポリコムアーモンドココアスプレッド（240g）」1,070円、「ポリコムピスタチオスプレッド（240g）」1,070円 ［食楽web］
●DATA
成城石井
https://www.seijoishii.co.jp/