¡ÚÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î¤ª¼è¤ê´ó¤»¡Û¹Ã»Ò±à¤Ë¤¢¤ë¡È¤´ÈÓ¤Î¤ª¶¡¡É¤ÎÀìÌçÅ¹¡ØÌµÅº²Ã½ãÀµ À¶º¸±ÒÌç¡Ù¤Î¡ÖìÔÂô
¿´¤â¤«¤é¤À¤â¡¢¤¸¤ó¤ï¤ê²¹¤Þ¤ë¡ÖìÔÂôÃãÄÒ¡×
¡üÊ¼¸Ë¸©¤Îºå¿À¹Ã»Ò±à±Ø¤«¤é¤Û¤É¶á¤¤¡¢¡ÈËÜÊª¡É¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤´ÈÓ¤Î¤ª¶¡ÀìÌçÅ¹¤Î¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¤ª¼è¤ê´ó¤»¤ÎÌÃÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¤´¤Á¤½¤¦¤òÌ£¤ï¤¤¿Ô¤¯¤·¤¿¤¢¤È¡¢¤Õ¤ÈÎø¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤¬¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¼¢Ì£¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¡È¤´ÃÚÁö¤Î¤¢¤È¤Î¤´¤Á¤½¤¦¡É¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÉÊ¤òÃµ¤¹¤Ê¤é¡¢ºå¿À¹Ã»Ò±à±Ø¤«¤éÅÌÊâ10Ê¬¼å¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¡ØÌµÅº²Ã½ãÀµ À¶º¸±ÒÌç¡Ê¤»¤¤¤¶¤¨¤â¤ó¡Ë¡Ù¤Ø¡£
1993Ç¯ÁÏ¶È¤Î¤³¤ÎÅ¹¤Ï¡¢¡ÖÌµÅº²Ã½ãÀµ¡×¡ÖËÜÊª¤ÎÌ£¡×¤ò·Ç¤²¡¢ÁÇºàÁª¤Ó¤«¤éÄ´Ì£ÎÁ¤Þ¤ÇÅ°Äì¤·¤Æ¡ÈËÜÊª¡É¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤´ÈÓ¤È¤ª¼ò¤Î¤ª¶¡ÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£
¡È¤´ÈÓ¤È¤ª¼ò¤ÎÍ§¡É¤ÎÃÈÎü¤¬½Ð·Þ¤¨¤ë¡ÖÀ¶º¸±ÒÌç¡×¤Î³°´Ñ
Çò¤¯ÁÖ¤ä¤«¤ÊÃÈÎü¤ò¤¯¤°¤ë¤È¡¢¼êÅÚ»º¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÄÑ¼Ñ¤ä¤ªÁÚºÚ¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤¬ÊÂ¤Ö¥·¥çー¥±ー¥¹¤¬½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Å¹¼ç¤ÎËÌ·Ë»Ò¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¿©ºà¤äÄ´Ì£ÎÁ¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¡Ö°Â¿´¤Ç°ÂÁ´¡¢¤½¤·¤Æ¼Á¤ÎÎÉ¤¤¤â¤Î¤ÏÈþÌ£¤·¤¤¡×¤È¼Â´¶¤·¤¿¤½¤¦¡£
ËÌÂçÏ©Ï¥»³¿Í¤Î¡ÖºàÎÁ¤¬°¤±¤ì¤ÐÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¡ÈºàÎÁ¤ò¤´¤Þ¤«¤µ¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦À¶º¸±ÒÌç¤ÎÅ¯³Ø¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Å¹Æâ¤Ë¤Ï¡¢¤´ÈÓ¤Î¤ª¶¡¤ä¥®¥Õ¥È¾¦ÉÊ¤¬¤º¤é¤ê¡£Â£¤ëÁê¼ê¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤éÁª¤Ö»þ´Ö¤â³Ú¤·¤¤
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÂ£¤êÊª¤È¤·¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢À¶º¸±ÒÌç¤Î´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡ÖìÔÂôÃãÄÒ¡×¤Ç¤¹¡£
¿ùÈ¢¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢·ê»Ò¡¢¤Á¤ê¤á¤ó¡¢º«ÉÛ¡¢¤´¤Ü¤¦¤ÎÄÑ¼Ñ¤¬Èþ¤·¤¯ÊÂ¤Ó¡¢¤Õ¤ï¤ê¤È¹¤¬¤ë¿ù¤Î¹á¤ê¤ÈÀ°Á³¤È¤·¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤Ë»×¤ï¤ºÂ©¤ò¤Î¤à¤Û¤É¡£
È÷Ä¹Ãº¤Ç¾Æ¤¤¤Æ¤«¤é¼Ñ¤ë·ê»Ò¡¢¤½¤Î¼Ñ½Á¤Ç¿æ¤¤¤¿Íµ¡ºÏÇÝ¤Î¤´¤Ü¤¦¡¢´õ¾¯¤ÊËÌ³¤Æ»»º¤ÎÅ·Á³¿¿º«ÉÛ¡¢¤½¤·¤ÆÅ·Á³¾úÂ¤¾ßÌý¤È½ãÊÆ¼ò¤Ç¿æ¤¾å¤²¤¿¤Á¤ê¤á¤ó»³Ü¥¡£¤¤¤º¤ì¤â¼ê´Ö¤òÀË¤·¤Þ¤Ì¿¦¿Í¤Î¼ê»Å»ö¤¬¸÷¤ê¤Þ¤¹¡£
À¶º¸±ÒÌç¤Î¿¦¿Íµ»¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡ÖìÔÂôÃãÄÒ¡¦¿ùÈ¢¡×¡Ê3240±ß～1Ëü4140±ß¡Ë¤Ï¥µ¥¤¥º°ã¤¤¤Ç6¥¿¥¤¥×¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨¼Ì¿¿¤Ï6,480±ß
Í¾·×¤Ê´Å¤µ¤òÍÞ¤¨¤¿¡ÈÑÛ¤È¤·¤¿»Ý¤µ¡É¤¬¡¢¤´ÈÓ¤Î´Å¤ß¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ªÃãÄÒ¤±¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢Ë»¤·¤¤Ç¯¤ÎÀ¥¤Ë¤Û¤Ã¤È¤¹¤ëìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î¶ñ¤äÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤â¹ç¤¤¡¢¡Ö¤´ÃÚÁö¤Î¤¢¤È¤Î¤´¤Á¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¤´ÈÓ¤Ë¤Î¤»¤ÆÇ®¡¹¤ÎÀùÃã¤òÃí¤²¤Ð¡¢Ë»¤·¤¤Ç¯¤ÎÀ¥¤Ë¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë»êÊ¡¤Î°ìÇÕ¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤ê
¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤Ï¡ÖìÔÂôÃãÄÒ¥ß¥Ë¡×¡Ê1,404±ß¡Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£¼ê¤ò½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤È¾åÉÊ¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤Ç¡¢µ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤È¤³¤í¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¤´¤Á¤½¤¦¤Î¤¢¤È¤ËË¬¤ì¤ë¡¢¤·¤ß¤¸¤ß¤È¤·¤¿¹¬Ê¡´¶¤Ï³ÊÊÌ¤Ç¤¹¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤é¡¢À¶º¸±ÒÌç¤ÎÌ£¤ò¤·¤Ã¤«¤ê´®Ç½¤Ç¤¤ë¡ÖìÔÂôÃãÄÒ¥ß¥Ë¡×¤Ïµ¤·Ú¤Ê¼ê¤ß¤ä¤²¤ä¼«ÂðÍÑ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡ÖìÔÂôÃãÄÒ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë°ìÉô¤Î¥®¥Õ¥È¾¦ÉÊ¤Ï´°Á´Í½ÌóÀ©¤Ç¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¤ªÆÏ¤±¤ò´õË¾¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏÁá¤á¤ÎÃíÊ¸¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¡ÖìÔÂôÃãÄÒ¡×¤Ï¡¢Â£¤ë¿Í¤Ë¤âÂ£¤é¤ì¤ë¿Í¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡üSHOP INFO
ÌµÅº²Ã½ãÀµ À¶º¸±ÒÌç
½»¡§Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¹Ã»Ò±à¸ÞÈÖÄ®15-16
TEL¡§0798-49-8898
±Ä¡§10:30～17:00
µÙ¡§ÆüÍË¡ÊÀµ·î¡¦GW¡¦²Æ´üµÙ²Ë¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¡Ë
https://seizaemon.com/
¡üÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
´ßËÜ Äª»Ò¡ÊÃÏÊýÁÏÀ¸¿©Ê¸²½Âç»È/¥Õー¥É¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
´ØÀ¾¤òÃæ¿´¤Ë·ã°Â¥Á¥§ー¥óÅ¹¤«¤é¥ß¥·¥å¥é¥ó»°¤ÄÀ±Å¹¤Þ¤Ç¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤º¡ÖËÜÅö¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¡×¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¡£ºî¤ê¼ê¤ÎÏÃ¤¬»°ÅÙ¤ÎÈÓ¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¹¥¤¡£ÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¡¢ÆÃ¤Ë¤ªÊÆ¡¦¤´¤Ï¤ó¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡£
Instagram¡§https://www.instagram.com/alco0502/